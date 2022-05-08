Фонд Рината Ахметова передал еще около 2 тысяч продуктовых наборов для переселенцев из Мариуполя

С начала полномасштабного вторжения Запорожья стало центром приема переселенцев с востока нашей страны, в том числе из Мариуполя.

Фонд Рината Ахметова направил очередную партию с почти 2 тысячами продуктовых наборов в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье.

Таким образом, Фонд уже передал для эвакуированных мариупольцев более 17,7 тысячи таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.