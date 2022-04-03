Фонд Рината Ахметова передал 1000 продуктовых наборов жителям Иванкова

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь людям, проживающим в наиболее горячих точках Украины. В частности, сегодня Фонд передал 1000 продуктовых наборов жителям Иванкова Вышгородского района.

Практически с начала нового этапа войны мирные жители Иванкова находились на грани гуманитарной катастрофы.

В состав наборов от Фонда вошли продукты первой необходимости, в частности: сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

В общей сложности городу Киеву и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.