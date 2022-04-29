Фонд Порошенко вместе с волонтерами передали десантникам на фронт 18 новых пикапов, подготовленных для боевых условий
Партия новых пикапов, подготовленных для боевых условий, была передана десантникам на фронт. Автомобили были приобретены на средства Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по Оружию".
Два автомобиля уже на передовом, еще 16 сегодня отбыли на службу. Об этом сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".
Сегодня волонтеры снова, как и в 14-м году, делают обычное дело, говорит Петр Порошенко. "Ибо, к сожалению, с началом войны не хватало бронежилетов, кевларовых шлемов. Нужны были цифровые радиостанции, тепловизоры, нужны были уже новые Старлинки, огромное количество разгрузок и другие вещи, которые сегодня привычно таскают из-за границы наши украинские волонтеры", – констатирует Порошенко.
"Мы успели завезти 5000 бронежилетов из финской брони, с демпферами, с антирекошетом, высокого качества, завезти радиостанции: цифровые, автомобильные, с ретрансляторами. Завезли тепловизоры, снайперское оборудование, завезли все то, что не хватало нашим воинам", – .
"И вот дошло дело до техники. Общаясь с нашими военными, с представителями штурмовых групп, используя опыт 2014-2015 годов, мы приняли решение поставить новые автомобили, новые пикапы, гарантированно проходящие несколько лет, полноприводные, мощные", – объясняет Порошенко.
"Здесь находятся закупленные нами 16 автомобилей, два мы уже передали. Сегодня эти уйдут в десантные бригады, в наши десантно-штурмовые войска. Здесь тоже стоят бронекапсулы, пулеметы. Они в таком виде уйдут на фронт", - – показывает Порошенко.
Он отметил, что это лишь начало программы: "для нас принципиально, чтобы каждая бригада, которая сейчас воюет на фронте, была присоединена к этой программе, чтобы им была предложена в случае необходимости наша помощь. Начать по понятным причинам мы приняли решение по десантно- штурмовых. И начать именно с Востока и Юга", – замечает Порошенко. "А будет еще, открою тайну, и о военных грузовиках в будущем. Мы сейчас этим занимаемся. И возможно о бронетехнике в будущем. И этим мы займемся. По крайней мере, мы все делаем для того, чтобы это удалось", – говорит Петр Порошенко.
"Я думаю, что сейчас каждый украинец, особенно каждый чиновник, каждый депутат, каждый политик должен отчитаться, что именно он делал в каждый из 65 дней войны", – считает пятый Президент.
"Украинский народ объединен, и мы никому не позволим топтать украинскую землю, убивать украинских женщин и детей, надругаться над нашим государством", – отмечает Порошенко.