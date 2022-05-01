Фонд Бориса Колесникова продолжает снабжать общины продуктовыми наборами и гуманитарной помощью

Фонд Бориса Колесникова с начала полномасштабной войны России против Украины оказывает посильную благотворительную помощь тем, кто больше всего в этом нуждается.

В частности, за две последние недели при содействии Фонда Бориса Колесникова:

было отправлено 12 000 наборов мясной и колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" тем территориальным общинам по Украине, которые больше всего страдают от военных действий;

было передано отдельным центрам переселенцев и детским учреждениям 10 000 кондитерских наборов ТМ "Конти";

было доставлено из-за границы в Донетчину 80 000 килограммов гуманитарной помощи. Мамы с детьми, люди с инвалидностью и малоимущие вовремя получили медикаменты, продукты питания и предметы гигиены;

Видео дня

вместе с хоккейным клубом "Донбасс" были эвакуированы 500 жителей Донецкой области в г. Днепр;

была оказана помощь медицинским учреждениям г. Константиновка, а именно: КНП КМР "Стоматологическая поликлиника", КП "Центр первичной медико-санитарной помощи", КНП "Многопрофильная больница интенсивного лечения" получили продукты первой необходимости.

Всего за два месяца Фонд Бориса Колесникова передал общинам, которые больше всего страдают от действий агрессора, почти 100 000 наборов мясной продукции и 26 000 кондитерских наборов.

Кроме того, благотворителями были эвакуированы из Донецкой области 2 500 человек в более безопасные города, а для социально уязвимых слоев населения, которые остались в регионе, завезено и роздано 200 000 килограммов гуманитарной помощи.