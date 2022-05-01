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Фонд Бориса Колесникова продолжает снабжать общины продуктовыми наборами и гуманитарной помощью

Глеб Иванов
Война в Украине 2022
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Фонд Бориса Колесникова продолжает снабжать общины продуктовыми наборами и гуманитарной помощью

Фонд Бориса Колесникова с начала полномасштабной войны России против Украины оказывает посильную благотворительную помощь тем, кто больше всего в этом нуждается.

В частности, за две последние недели при содействии Фонда Бориса Колесникова:

было отправлено 12 000 наборов мясной и колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" тем территориальным общинам по Украине, которые больше всего страдают от военных действий;

было передано отдельным центрам переселенцев и детским учреждениям 10 000 кондитерских наборов ТМ "Конти";

было доставлено из-за границы в Донетчину 80 000 килограммов гуманитарной помощи. Мамы с детьми, люди с инвалидностью и малоимущие вовремя получили медикаменты, продукты питания и предметы гигиены;

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вместе с хоккейным клубом "Донбасс" были эвакуированы 500 жителей Донецкой области в г. Днепр;

была оказана помощь медицинским учреждениям г. Константиновка, а именно: КНП КМР "Стоматологическая поликлиника", КП "Центр первичной медико-санитарной помощи", КНП "Многопрофильная больница интенсивного лечения" получили продукты первой необходимости.

Фонд Бориса Колесникова продолжает снабжать общины продуктовыми наборами и гуманитарной помощью
Фонд Бориса Колесникова продолжает снабжать общины продуктовыми наборами и гуманитарной помощью
Фонд Бориса Колесникова продолжает снабжать общины продуктовыми наборами и гуманитарной помощью
Фонд Бориса Колесникова продолжает снабжать общины продуктовыми наборами и гуманитарной помощью
Фонд Бориса Колесникова продолжает снабжать общины продуктовыми наборами и гуманитарной помощью

Всего за два месяца Фонд Бориса Колесникова передал общинам, которые больше всего страдают от действий агрессора, почти 100 000 наборов мясной продукции и 26 000 кондитерских наборов.

Кроме того, благотворителями были эвакуированы из Донецкой области 2 500 человек в более безопасные города, а для социально уязвимых слоев населения, которые остались в регионе, завезено и роздано 200 000 килограммов гуманитарной помощи.