Федоров о преступлениях РФ в Украине: орки даже не понимают, что постоянно находятся под камерами

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор оккупантам на всех фронтах. Помогает им в этом Минцифры, которое передает украинским защитникам информацию о передвижении врага, полученную от людей на местах. При этом захватчики даже не догадываются, что находятся под камерами.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина. По его словам, сегодня инструмент "єВорог" через авторизацию в "Дія" активно используют для того, чтобы фиксировать перемещение вражеской техники.

"Это дополнительно ко всем остальным современным инструментам: от спутниковых снимков до разведки. Каждый день мы получаем от тысячи до двух тысяч сообщений о расположении и передвижении техники. Это также действенный инструмент", – рассказал министр.

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Федоров отметил, что в тех регионах Украины, которые оказались под временной оккупацией, продолжается борьба. Украинцы пытаются помочь нашей армии, сообщая, где находится враг, что он там делает и куда передвигается. Они фиксируют в реальном времени все маневры оккупантов.

"Конечно, наши службы сейчас работают максимально мобилизировано и эффективно, но когда люди фиксируют в режиме реального времени, и речь идет о тысячах людей, то появляется комплексное видение того, где находятся и куда передвигаются оккупанты. А потом с ними что-то постоянно происходит, что-то для нас хорошее", – хитро улыбаясь рассказал министр.

Для этой борьбы очень важен инструмент "єВорог", и украинцы научились им умело пользоваться – четко описывают происходящее, передают геолокации, фото и видео.

"Понятно, что нужно быть очень аккуратными, но эти орки настолько отсталые, что даже не понимают, что постоянно находятся под камерами, и все знают, где они и что они делают", – отметил Федоров.

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