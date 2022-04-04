Facebook и Instagram начали блокировать хештеги #Bucha и #BuchaMassacre из-за жалоб – СМИ

Социальные сети Facebook и Instagram, которые принадлежат корпорации Meta (США), стали блокировать хештеги #Bucha и #BuchaMassacre. Ими отмечают публикации, рассказывающие о военных преступлениях России в Буче и других городах Украины.

Как пишет Telegram-канал "dev.ua | IT України", уже 3-4 апреля пользователи стали замечать, что указанные хештеги блокируются. Блокировка происходит несмотря на то, что кадры из Бучи вызвали резонанс во всем мире.

"Удивительно, ведь фото и видео из этого города стали одной из главных новостей всех мировых медиа, а также выступлений мировых политиков. СМИ писали статьи с заголовками о #BuchaMassacre, а в англоязычной "Википедии" появилась статья об этом", – пишет "dev.ua | IT України".

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Благодаря скриншотам сообщений о блокировке становится ясно, что хэштеги заблокировали из-за того, что кто-то на них регулярно жаловался, добавили в сообществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче после освобождения от оккупантов РФ похоронили более трех сотен мирных жителей. Между тем российская пропаганда уверяет, будто ужасающие кадры зверств россиян являются "постановкой Запада".

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