Перед каждым своим преступлением россия начинает масштабную информационную подготовку к нему.

Каждое из совершенных россией и гражданами россии преступлений против Украины проходят 3 фактора: подготовка и обоснование, чтобы у населения не появлялись вопросы, и население поддерживало все, что делает россия, выполнение, новая информационная волна, стирающая первую перекладыванием вины на Украину.

Последнее кровавое преступление, совершенное россией в Краматорске, тоже имело эти фазы, что говорит о самой тщательной подготовке к нему:

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-в соцсетях ОРДЛО появились материалы о том, что "на ж-д вокзале Краматорска "очень много нацистов", а так же сообщения о том, что "на ж-д вокзале Краматорска стоит военная техника НАТО".

Соцсети ОРДЛО отреагировали молниеносно — убить, скинуть бомбу, уничтожить, отомстить за наших детей.

Ракета "точка У" унесшая жизни 75 человек и травмировавшая более 100 человек на ж-д вокзале Краматорска, имела надпись "за детей Донбасса", — я уверена, что она выпущена с территории ОРДЛО, так как в данном случае накачка информацией по "нацики на ж-д вокзале в Краматорске" фиксировалась только для жителей ОРДЛО и не затрагивала информационно жителей россии. То есть информационная операция, которая предшествовала военной, была направленна именно на психику и реакцию жителей ОРДЛО. И они отреагировали в нужном ракурсе — убить, оправдать убийство, ведь там не мирные люди, а "фашисты и нацики".

После расстрела ж-д вокзала в соцсетях ОРДЛО пошла третья волна: "это не мы, это Украина". Ведь фото убитых мирных граждан шло, как всегда, шло в разрез с пропагандой "на вокзале фашисты, их нужно убить" и его тут же подтерли из сознания- "это не мы, это Украина". И, что самое страшное, те жители ОРДЛО, кто вчера орал "убить нациков на вокзале, сбросить туда бомбу", тут же реагировал — "это не мы, мы знали, что там мирные, это Украина сама обстреляла".

И если проследить все факты преступлений россии, то вот эта формула присутствует всегда там, где преступление тщательно подготавливалось и приводило к ужасающим последствиям и массовым жертвам.

В материале от 8 апреля 2022 года, который я опубликовала в блоге ИС, я рассказала о подготовке и расконсервации россией особо сильных бомб ФАБ-3000.

В российских СМИ, не скрывая, показали и саму авиабомбу и ее носитель, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 – единственный носитель указанных боеприпасов.

Военные россии, не скрываясь, говорили о том, где будут применять ФАБ-3000: Мариуполь, Харьков, Запорожье, плотины, дамбы, но, приоритетно были названы Мариуполь и Харьков, и это понятно, именно сейчас там проходит "донбасская дуга", как ее уже окрестили раша-пропагандисты.

Сегодня я увидела первый блок подготовки применения россией ФАБ-3000 – информационный.

То есть пошла информационная атака с обработкой населения, обосновывающая применение ФАБ-3000.

Я очень хочу, чтобы вы прочитали то, что дает раша-пропаганда своему потребителю — кстати, опять в ОРДЛО — и что находит поддержку критического большинства потребителей-жителей ОРДЛО.

Цитата: " Под промзоной "Азовсталь", принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, предположительно внебрачному сыну бывшего президента Украины Кучмы, находятся 24 км туннелей на глубине до 30 метров.

Там же находится секретный объект НАТО PIT-404- и секретная биолаборатория НАТО с биологическим оружием. На объекте PIT-404- заблокированы офицеры НАТО. Туннели снабжены бункерной системой с броневой защитой.

Внутри находятся порядка 240 иностранцев, среди которых офицеры НАТО и Французского Иностранного Легиона, а также персонал биолаборатории. Их охрана, финансировавшаяся Ахметовым, насчитывает до 3000 человек.

Биолаборатория под заводом "Азовсталь" в Мариуполе на так называемом объекте PIT-404- построена и эксплуатировалась компанией Metabiota, связанной с Хантером Байденом, Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским.

В лабораториях этого объекта велись испытания по созданию биооружия. Тысячи жителей Мариуполя стали "подопытными кроликами" в этих страшных испытаниях. И в этих бесчеловечных опытах принимали участие в основном западные "специалисты".

Офицеры разведки и специальных операций Франции не смогли вывезти своих сослуживцев из Мариуполя. Вот почему Макрон так часто звонил в Кремль и просил "гуманитарные коридоры".

Некоторые офицеры французской разведки погибли во время спасательной операции. Глава французской разведки Эрик Видо 31 марта 2022 года был уволен за неудачи разведки Франции в войне на Украине.

В подземельях Азовстали сейчас заблокированы офицеры из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Турции, Швеции, Польши и Греции.

Американский генерал-лейтенант Роджер Клотье, захваченный Народной Милицией ДНР в плен на днях из сбитого вертолёта, был отслежен ГРУ ГШ и СВР России в Мариуполе по результатам внешнего наблюдения за его любовницей на территории Турции в Измире.

Гражданка Украины, известная разведке как Klute, всегда сопровождала генерала в качестве походной жены, доверенного лица и переводчицы. Как только поступила информация, что эта дама приехала в Мариуполь, Россия начала военную операцию и заблокировала город".

В этой цитате прекрасно все.

Ахметова ненавидят на Донбассе, как и Кучму, то есть новость вызовет реакцию "мочи их". Сама эта "новость", особенно о "внебрачном сыне" говорит о том, что для ИПСО, требуется поддержка именно жителей ОРДЛО, не россиян, там особо не разбираются, кто в Украине кому детей делал. Секретная биолаборатория НАТО, и население ОРДЛО тут же пи*яет в штаны "убить всех и разбомбить". Беспроигрышный вариант. Кстати, направлен на особо "одаренных особей" с "лучшим в мире образованием", которые даже не задаются вопросом — а что будет, если разбомбить биолабораторию, выпустить взрывом из нее все вирусы-болезни-мутации, насколько высок процент поражения людей неизвестными болезнями и какую территорию поразит "биологическая бомба". Эти вопросы ни россияне, ни донбасяне не задают, так как уровень образования и там, и там "скурил букварь в первом классе". "240 иностранцев из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Турции, Швеции, Польши и Греции, американский генерал-лейтенант Роджер Клотье, захваченный народной милицией днр в плен"… просто показывают информационному потребителю весь ужас войны "слабая россия воюет со всем миром, весь мир фашисты, ведь весь мир помогает Украине, а Украина это фашисты". В глазах информационного потребителя россия тут же становится героем, который воюет против мирового зла, а все страны мира становятся мировым злом, поэтому, естественно, россии не стыдно проиграть таким силам. "Макрон звонил часто в кремль и просил про гуманитарные коридоры, а мы не дали, так как там биолаборатории и натовские инструктора к ним"- прекрасная кашка для информационного потребителя, который тут же взовьется, как костер в синей ночи, — "никаких гуманитарных коридоров, никого не выпускать, уничтожить всех". И именно это сейчас проговаривает критическое большинство жителей ОРДЛО. Главное! "Тысячи жителей Мариуполя стали "подопытными кроликами" в этих страшных испытаниях. И в этих бесчеловечных опытах принимали участие в основном западные "специалисты"" — я хочу, чтобы эту фразу вы прочитали сотню раз. Да, вы все поняли правильно. Удар ФАБ-3000 направлен на сокрытие сотен или тысяч погибших от голода и бомбежек жителей Мариуполя, мирных жителей мирного Мариуполя. Трупы не зря сносят в подземные переходы. Ведь ФАБ-3000 – бомба, разрушающая бетон до пыли. Всех погибших за время оккупации Мариуполя просто назовут "подопытными кроликами, которые погибли в биолабораториях" и зачистят их тела крематориями и бомбами. Просто крематории не очень справляются, ведь трупов в Мариуполе нереально много.

Мне жаль, что эти статьи и информация о преступления россиян, о том, как они ведут подготовку своих преступлений, не звучали по телевидению и СМИ Украины с 2014-го года. Я описывала все преступления россии, совершенные на Донбассе и, поверьте, ничего с того времени не поменялось, лишь приобрело еще больший масштаб.

И приезд раша-журналистов за 1-3 минуты после взрыва. И подготовка актеров из местных пророссийских, бомжей, алкашей. И нанесение татуировок на актеров для доказательства "фашизма", и оправдание насилия и убийств и….

И каждый раз информационная раскачка населения россии и ОРДЛО давала положительный для кремля результат — "убейте всех хохлов".

Знаете, немного чешутся руки написать статью-гротеск-фентези, как и что будет с армией лднр в Мариуполе, когда на "биолабораторию НАТО" упадет российская бомба и на поверхность земли вырвутся злые укропо-вирусы. Останавливает одно: они реально поверят в то, что такие лаборатории у нас есть, а вот в то, что после такого "уничтожения биолаборатории" вымрет все население лднр и их "армии" на месте поражения, не поверят никогда, потому что такого просто не может быть.

Будут ли расследованы все преступления россии, кремля, пропагандистов всех уровней, включая пропагандистов из ОРДЛО? Будут ли наказаны все, кто орал, подстегивая и поддерживая россию, ведь на них не меньше вины, чем на тех, кто убивал?! Будут ли отомщены дети Украины? – я пока не вижу юридических ответов на эти вопросы, не смотря на активизацию международных судов и прозрение штайнмайеров Европы. Пока вся наша ненависть и сила нашего отмщения, это помощь нашим Героям, которые сейчас именно тот карающий меч: ВСУ, Нацгвардия, СБУ, ТРО, в общем, силы ССО ВСУ. И каждый наш вдох, каждый луч солнца, скользнувший по нашей коже, это их заслуга и их подарок нам. И эта война никогда, никогда, слышите, никогда не закончится миром или переговорами, дипломатически и согласительски.

Любая отсрочка развязки, это лишь усиление россии. Эта война может быть выиграна лишь на поле боя.

Победа в этой войне может быть одна: разгром российской армии, ее отступление до границ рф, подписание россией акта капитуляции с полной выплатой репараций, полной депутинизацией –денацификацией россии, полной демилитаризацией росиии, международный открытый суд над всеми российскими военными, информационными, медицинскими, политическими преступниками, с полным контролем над россией со стороны стран-гарантов, стран-депутинизаторов.

Это путь наиболее сложный, но единственный для нас. И в нем ответ для тех, кто считает, что россия может быть каким-то гарантом нашей безопасности. Нет, поверженная страна, не имеет никаких прав, кроме права многолетней, вековой ответственности перед теми, на кого она напала. Это страны-депутинизаторы, страны-демилитаризаторы, страны-опекуны россии могут быть гарантами нашей безопасности от этого ополоумевшего народа, да-да, именно народа, ведь путин, конечно же, злодей, но кто воевал в армии россии и ОРДЛО, кто убивал и скидывал бомбы на нас, кто отдавал приказы и строчил страшные опусы о "укро-фашистах". Чтобы никогда снова!