Западные интеллектуалы продолжают жить в парадигме, что Россию можно изменить, что Россия может нести миру что-нибудь светлое и хорошее, нужно только изменить Путина и поставить кого-то другого. Это уже не наивность, это преступная глупость.

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Росія імперія, що вмирає. Так відбувається з усіма імперіями. Вони всі вмирають одного дня. Але перед смертю Росія намагається затягти із собою як можна більше здорових організмів. Це як з людиною, що тоне. Вона може бути дуже доброю людиною, чесною і справедливою. Але якщо вона буде тонути, то інстинктивно може затягти із собою на дно і того, хто ії рятує. Тому перше, що потрібно зробити, коли ти підпливаєш рятувати потопаючого, це вирубити його. Зробити так, щоб він тобі не заважав.

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Росія імперія. І поки вона залишається імперією, поки не буде зруйнована, вона завжди залишиться небезпечною для світу.

Чому, спитає західний інтелектуал? Все просто. Росія величезна країна, яка об’єднує у собі багато народів, яких нічого не пов’язує один з одним. Ну що спільного у бурята з чеченцем, у москвича з тувинцем, у калмика з татарином? І це не плавильний котел США, де змішані багато народів і національностей, але яких об’єднують спільні цінності. Ні. Які спільні цінності у Кадирова і жителя Пітербурга? Хіба що не здорова тяга к розчленуванню людей.

Що ж об’єднує всі ці народи і нації, які розтягнуті на 11 часових поясів? Сила. Тільки сила. І пропаганда. Пропаганда величі імперії. Російський шовінізм. Агресія і месіанство. Ця пропаганда і є тим скотчем, на якому імперія тримається. Але ж вона є і причиною агресії, причиною небезпеки, яку Росія являє для всього світу. Те, що тримає разом бурята і татарина в результаті приводить до різанини в Бучі. І немає нічого іншого, окрім цієї імперської пропаганди, що може утримувати Росію разом. Ви відключаєте пропаганду і Росія розпадається. І тому кожний новий лідер Росії буде застосовувати цю пропаганду, просто щоб утримати країну разом. Просто через природнє бажання зберегти владу. А далі він вже стане її заручником, навіть якщо на початку планував створити імперію з європейський лицем. Але от біда, у імперії ніколи не може бути лиця Вольтера, Руссо чи іншого гуманіста. У імперії завжди обличчя Путіна чи Кадірова.

Отже, якщо ви не погоджуєтесь, що Росія має перестати існувати як держава, то ви маєте знати, що вона завжди буде небезпечною. І завжди буде загрозою для світу. І єдиний шлях прибрати цю небезпеку, єдиний шлях вилікувати імперську агресію – це зруйнувати імперію. І потім вже лікувати окремі частини, 20, 30 чи бозна скільки нових держав. Кожну з яких окремо можна перетворити на нормальну національну країну. Так, це призведе до проблем із купою нових країн із ядерною зброєю, можливо воєн між цими новими утвореннями, певна кількість яких буде мати ядерну зброю. Але це менше зло за велику імперію, яка воює з усім світом і готова погрожувати ядерною зброєю. А для Бурятії із ядерною зброєю завжди знайдеться свій будапештський меморандум.

Якщо ж зберегти імперію, то рано чи пізно вона повернеться до свого теперішнього стану. Це не виліковне. Це природній стан такої імперії. І щоб допомогти людям з Росії, майбутнім поколінням, що дуже турбує інтелектуальну західну еліту, треба звільнити майбутні покоління, народженні на цій величезній території, від імперії. Бо імперія перш за все нищить своїх громадян.

Досить лікувати Росію. Досить лікувати те, що не лікується. Російська імперія потребує евтаназії. Весь світ цього потребує, звісно. Але більше за все саме Росія. І це гуманно. І на це має бути спрямована стратегія цивілізованого світу.