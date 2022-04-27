Евросоюз готовит важное решение, которое поможет Украине сохранить экономическую активность, – Зеленский

В Евросоюзе готовят важное для Украины решение, которое поможет нашей стране сохранить экономическую активность в условиях войны. Европейская комиссия согласовала убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видео-обращении в среду, 27 апреля. Он сообщил, что уже обсудил детали этого предложения с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство. Но нужно рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет весомым антикризисным инструментом", – сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что это решение выгодно не только Украине, но и всем европейцам. Ведь Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, создать хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки.

Президент добавил, что на очереди еще и другие решения партнеров по либерализации украинского экспорта.

"На этой неделе руководство России начало новую серию энергетического шантажа европейцев. Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией.

Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Или пользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически. Или чтобы усилить российскую военную машину, которая рассматривает объединенную Европу как мишень. Поэтому, чем быстрее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам", – подчеркнул президент.

В своем обращении Зеленский рассказал также о проекте послевоенного восстановления Украины. Его обсудили на заседании Конгресса местных и региональных властей, состоявшемся 27 апреля – впервые за время полномасштабной войны.

"Обсудили комплекс вопросов. В частности, восстановление нашей страны. Уже прорабатываем все детали, чтобы проект послевоенного восстановления реализовывался быстро максимально эффективно. Подчеркнул, что от местных властей ожидаем конкретных запросов и предложений. Чтобы мы могли говорить предметно с нашими партнерами, Европейским Союзом, с международными донорами. Общины должны предоставить всю информацию по разрушенному жилью, по всем поврежденным объектам", – сказал президент.

Он подчеркнул, что все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство должны быть обеспечены собственным жильем. Зеленский также отметил, что на Конгрессе обсудили вопросы скорейшего обеспечения жильем переселенцев.

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