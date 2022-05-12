Эвакуация из Мариуполя заблокирована, люди из-за голода вынуждены работать на оккупантов, – горсовет

Российские оккупанты, взявшие в блокаду украинский Мариуполь, заблокировали и эвакуацию жителей из города. Люди вынуждены возвращаться в населенный пункт, где нет воды, пищи и почти не осталось пригодных для жизни помещений.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона в среду, 11 мая. По его словам, российская сторона заблокировала все эвакуационные процессы.

"Люди вынуждены возвращаться в город, потому что им негде жить уже... и в результате этого начинается еще большее напряжение на гуманитарную сферу и еще больше угроз и новых вызовов", – сказал Андрющенко.

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Он отметил, что в городе катастрофически не хватает пищи, а вода, которую развозят, очень низкого качества. Есть квартиры, которые меньше всех пострадали, но и в них нет окон.

"Они хвастаются, что за последние месяцы завезли 100 тысяч продуктовых гуманитарных наборов и раздали мариупольцам и, если в городе остается, в предыдущем месяце было 100-130 тысяч человек, мы понимаем, что это один продуктовый набор на человека в месяц!" – сказал Андрющенко.

По его словам, голод заставляет людей работать на оккупантов за еду.

Накануне мэр города Вадим Бойченко отметил, что в Мариуполе остаются от 150 до 170 тысяч мирных граждан. Живя под постоянными бомбардировками без средств обитания и медпомощи, до конца года в городе может умереть еще более 10 тыс. человек.

Он подчеркнул, что причиной новых смертей могут стать болезни и невыносимые условия жизни. Чиновник напомнил, что военные путинской армии превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что, считает он, смертность будет соответствующей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, ныне путинская армия сосредоточилась на штурме территории завода "Азовсталь". Там, кроме наших военных, останутся еще около сотни гражданских. В то же время оккупанты, заявляя о возвращении города к "нормальной жизни", продолжают наносить по его и так уничтоженной инфраструктуре многочисленные ракетно-бомбовые удары.