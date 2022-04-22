Гумкоридоров для эвакуации 22 апреля не будет: названа причина

Украинская сторона не сможет организовать эвакуацию людей из горячих точек и временно контролируемых оккупантами населенных пунктов из-за нарушений со стороны России. "Зеленые коридоры" 22 апреля открываться не будут.

Об этом утром в пятницу сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. О ситуации она рассказала на Telegram-канале и в других социальных сетях.

Как отметила министр, маршруты, по которым должны были ехать автобусы с людьми, опасные.

"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!" – написала Верещук.

Украина делает все возможное, чтобы перевезти мирных жителей в более безопасные регионы.

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Как писал OBOZREVATEL, 21 апреля гуманитарные коридоры, о которых были предварительные договоренности, не сработали.

Российские оккупанты обстреляли место сбора людей в Мариуполе, где мирные жители ждали автобусы.

После этого предстоятель УПЦ МП Онуфрий предложил организовать молитвенное шествие из города Орехов в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых из бункеров "Азовстали". Ирина Верещук заявила, что ради попытки спасти людей готова идти вместе с верующими.