'Это война – на месяцы, но не на годы': Жданов озвучил прогноз и оценил риск вмешательства Беларуси

Война в Украине затянется на месяцы, но не на годы. Это связано, прежде всего, с нехваткой ресурсов у Российской Федерации. Однако глава Кремля Владимир Путин будет пытаться заставить Беларусь присоединиться к боевым действиям и начать атаку на Луцком направлении.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, в данный момент ключевую роль играют поставки вооружения для Украины от западных партнеров.

"Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации", – уверен Жданов.

По его словам, иностранные партнеры продолжат помогать Украине выиграть войну против РФ, но это не может длиться долго. "Я не думаю, что они готовы воевать два или три года с Россией. Они ожидают [возможности] инвестировать в Украину для получения сверхприбылей в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", – объясняет эксперт.

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Он считает, что Путин скоро вновь попытается заставить непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко ввести войска на Луцком направлении. При этом эксперт напоминает, что глава РБ и раньше не особо хотел участвовать в войне. "А сегодня он тем более не вмешается, я полагаю. Но Путин будет давить на него очень сильно", – отмечает Жданов.

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