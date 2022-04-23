'Это только вопрос времени': 19-летний пулеметчик рассказал, почему победа в войне должна быть за Украиной. Фото

Защитник Украины из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского убежден, что Украина непременно победит в войне с Россией. Украинские воины уже показали миру, каким сборищем убийц, насильников и мародеров является так называемая "вторая армия мира".

Они умеют грабить и пытать безоружных, а вот воевать с достойным противником просто не способны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Пулеметчику Роману еще нет и 19 лет, однако он уже почти год сражается против российских оккупантов. Практически все время – на передовых позициях. И за это время, говорят в Генштабе, парень успел получить хороший боевой опыт.

"Как только стукнуло восемнадцать лет - на второй день уже был в военкомате. С детства мечтал стать военным, защищать людей и страну от зла. Хотел именно в пехоту. Можно сказать, что мне повезло, потому что успел нормально подготовиться, получить неплохой боевой опыт еще до вторжения россиян в феврале", – рассказывает Роман.

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Сейчас защитник вместе со своим подразделением держит позиции в одном из самых горячих направлений, где россияне постоянно пытаются прорвать оборону украинских воинов. Выходит у них это, говорит Роман, не очень удачно. Оккупанты, как оказалось, совсем не умеют воевать. Потому и несут значительные потери.

"Могу сказать, что московское войско не такое грозное, каким хочет казаться. На деле, никудышные российские командиры гонят на убой сброд насильников, мародеров, убийц и садистов. Они точно не выглядят военными профессионалами. А наши воины свое дело знают хорошо. Не сомневайтесь, мы уничтожим московских оккупантов, мы победим! Это только вопрос времени", - уверен воин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру 23 апреля в Генштабе ВСУ заявили: Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. человек: уничтожено 854 танка и 177 самолетов.