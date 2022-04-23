'Это стратегия их главнокомандующего': Венедиктова заявила, что РФ планировала пытки, изнасилования и убийства украинцев

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила президента России Владимира Путина в разработанной и утвержденной стратегии ведения войны, направленной на жестокое уничтожение украинцев. По словам Венедиктовой, у российских войск заранее подготовлен план пыток, изнасилований и казней мирных жителей Украины, которые отказываются капитулировать.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на интервью Sky News, в котором генпрокурор рассказала, что ее команда работает над почти 8000 делами о военных преступлениях России по всей Украине, включая массовые казни, сексуальное насилие и насильственную депортацию детей в Россию.

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По словам Венедиктовой, существует множество случаев, когда российские военные убивали украинцев просто потому, что они им не нравились.

Только в Киевской области ее команда располагала информацией о более чем 1000 убитых мирных жителях в районах, ранее оккупированных российскими войсками. Хотя общее количество могло быть и выше, отметила генпрокурор.

На вопрос, считает ли она, что расстрел мирных жителей в стиле смертной казни был заранее спланирован Россией еще до вторжения, Венедиктова ответила:

"Я думаю, что это стратегия их главнокомандующего, потому что такую же стратегию мы видим и в других странах. У них есть план А: города должны капитулировать, если город не капитулирует, значит план Б: максимально испугать это население. Убивать, насиловать, истязать и другие жестокие вещи. Это – их стратегия войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, Венедиктова рассказала, сколько жителей Киевщины погибло с начала полномасштабного наступления оккупантов