'Это рана на сердце Украины'. Виталий Кличко призвал мировое сообщество усилить давление на Путина, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе

Брат мэра Киева Владимир Кличко призвал мировое сообщество немедленно усилить давление на режим Путина, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и украинских защитников. Он отметил, что Мариуполь – это символ самоотверженной борьбы и несокрушимости украинского народа.

Соответствующее видеообращение он обнародовал в социальных сетях.

Владимир подчеркнул, что мир должен понимать: Мариуполь – это преступление России еще более масштабное, чем Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка.

"Все трагичнее и болезненнее ситуация в Мариуполе. Орки всеми средствами штурмуют и уничтожают "Азовсталь", где уже почти 2 месяца мужественно держат оборону наши воины. Но там сегодня много и гражданских мариупольцев – детей, женщин, которые из-за постоянных обстрелов не могут выйти, чтобы покинуть территорию уничтоженного города.Наши герои-бойцы в очередной раз обращаются к цивилизованному миру приложить все усилия, чтобы были соблюдены гарантии безопасного выхода граждан из территории "Азовстали" и военного гарнизона, чтобы эвакуировать раненых и тела погибших украинских защитников.

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Сдаваться в плен украинские воины не собираются!", – подчеркнул Владимир Кличко в сообщении к своему видеообращению.

В обращении он отметил, что Мариуполь – это символ самоотверженной борьбы и несокрушимости украинского народа. Разрушенный, разорванный, без света, газа и воды. Без еды и медикаментов.

"Мариуполь – это рана на сердце Украины и всего цивилизованного мира. Когда люди, которых буквально держат в заложниках, умирают от голода в подвалах, погибают под обстрелами. Когда жителей вывозят в фильтрационные лагеря на территорию агрессора. И это происходит в 21 веке в центре – подчеркнул Кличко – Украинские воины, ценой невероятных усилий, раненые и измученные, теряя своих собратьев, держат оборону – Не давая врагу полностью захватить город Сегодня мир должен понимать, что Мариуполь – это преступление России еще масштабнее Бучи, Ирпень, Гостомель и Бородянка И сейчас орки пытаются скрыть в Мариуполе всю дикость и зверства, которые они там натворили. Срочно необходим гуманитарный коридор для спасения людей и жизнеобеспечения мариупольцев. А украинской армии нужна массовая помощь вооружением! Мариуполь нужно спасти! Он должен выстоять! Ибо он – символ нашей силы духа и несокрушимости! Слава Украине! Слава ее героям!", – подчеркнул Владимир Кличко.