'Это позволит спасти жизнь тысяч людей': Зеленский рассказал, что нужно Украине для противостояния России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам и миру в конце 55-го дня войны, которую Россия начала против нашей страны. Глава государства подчеркнул, что Российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как наиболее варварскую и бесчеловечную армию мира. А то, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, как смело защищают Украину, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает стоять выше российской.

Сейчас на территории Украины и в приграничных районах России сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов, отметил Зеленский.

"Если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, используемым Россией, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию. Потому что преимущество украинских военных в тактике и в мудрости совершенно очевидно", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к партнерам с призывом активизировать военную помощь нашей стране, которая борется с полномасштабной агрессией России. Сейчас нам очень нужно оружие, потому что оккупанты активно готовятся к наступлению на востоке Украины.