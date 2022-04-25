'Это похоже на концлагерь': мариупольцы рассказали об ужасах российского фильтрационного центра

Жители Мариуполя Александр, Елена, Валентина, Евгений и немногие другие украинцы чудом смогли спастись из разбомбленного оккупантами города. Вначале все желающие выехать проходят через фильтрационный лагерь, но далеко не всем удается попасть в список на эвакуацию. Александр пребывание в этом месте сравнил с концлагерем.

Тем, кому удалось получить разрешение на эвакуацию, сталкиваются с еще одной проблемой – отправляют людей только в ОРДЛО или на территорию России. Чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию, люди идут на серьезный риск, сообщает BBC.

"Вы не представляете, насколько ужасными были условия. Это было похоже на настоящий концлагерь", – вспоминает Александр содержание в фильтрационном лагере захватчиков.

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Александру и Елене посчастливилось спастись из уничтоженного Мариуполя. Более того, они смогли выехать в Запорожье, а оттуда – во Львов. Они говорят, что изначально их отвезли в "центр размещения беженцев" в бывшей школе в селе Никольское к северо-западу от Мариуполя.

Официальные власти Украины сравнивают эти центры с теми, которые функционировали в Чечне во время российской агрессии. Тогда там проводились жестокие допросы чеченцев, многие люди там были убиты или считались пропавшими без вести.

Приблизительно то же самое происходит и сегодня на оккупированных РФ территориях Украины. Там людей делят на категории. Некоторых записывают в списки на эвакуацию. Тех, кого подозревают в сотрудничестве с властями, с армией Украины, с журналистами, задерживают и переправляют в ОРДЛО, где проводят дальнейшие пытки или убивают, утверждает Александр.

"Если человека подозревали в том, что он "украинский нацист", его отвозили в Донецк для дальнейшего расследования или убийства. Это было очень опасно и рискованно. Любое малейшее сомнение, малейшее сопротивление – и тебя могли увести в подвалы на допрос и пытки. Все боялись, чтобы их везли в Донецк", – отметил мужчина.

Он и его жена Елена успели перед допросами удалить все материалы из своих телефонов, которые могли бы "компрометировать" их относительно проукраинской позиции. Например, удалили фото своей дочери на фоне украинского флага.

И они оказались правы, их телефоны оккупанты тщательно проверили. В частности, сверяли списки телефонных звонков со своими списками. У семейной пары сняли отпечатки пальцев, сфотографировали с разных сторон и несколько часов допрашивали – "как в тюрьме".

В итоге их внесли в список на эвакуацию и отправили в место ожидания, где была полная антисанитария. Пожилые люди спали в коридорах без матрасов и одеял в ожидании своего автобуса на выезд из города. На тысячи человек только один туалет и раковина. Возможности помыться нет. Вокруг ужасный запах. Средства личной гигиены отсутствовали.

Елене и Александру сказали, что они смогут выехать на автобусе под номером 148, но за неделю их пребывания в лагере отправилось всего 20 автобусов в сторону, подконтрольную Украине.

В то же время в сторону России организовали много автобусов. Их даже пытались посадить туда насильно. Но мариупольцы на свой страх и риск решили обратиться к частным перевозчикам, хотя боялись, что среди них могут быть мошенники или коллаборанты.

Первый водитель смог через поля и дороги в обход российских блокпостов довезти пару до оккупированного Бердянска, поскольку у Елены и Александра не было специальных дозволительных документов. Через три дня другой водитель смог их провезти мимо 12 российских блокпостов и доставить в Запорожье, откуда пара уехала во Львов на ночном поезде.

"Из фильтрационных лагерей можно сбежать только на этих рискованных местных частниках. К счастью, среди них есть хорошие люди", – заявил Александр.

Также во Львов из практически захваченного россиянами Мариуполя смогли выбраться и Валентина с Евгением. Они рассказали о критической ситуации в разбомбленном городе. Они выжили, скрываясь в подвале и питаясь консервациями, своим картофелем и водой из котла.

Им посчастливилось быстро пройти процесс "фильтрации", видимо, из-за преклонного возраста и инвалидности Евгения. Однако молодым людям было гораздо хуже, вспоминает Валентина.

"Фильтрационные лагеря похожи на гетто. Россияне делят людей на группы. Те, кого подозревают в связях с украинской армией, территориальной обороной, журналистами, работниками правительства – для них это очень опасно. Таких людей везут в тюрьмы в Донецк, пытают", – сказала женщина.

Она также утверждает, что многих обманным путем отправляют в Россия, говоря вначале, что везут на подконтрольную Украине территорию. Но им повезло с бесстрашным водителем автобуса.

"Когда мы наконец (сбежали – ВВС) и увидели украинских воинов и флаг, когда услышали украинскую речь, все в автобусе начали плакать. Это было просто невероятно, что мы остались живы и наконец сбежали из ада", – заявила Валентина.

Она с горечью сообщает, что Мариуполя больше нет: "Даже стен нет, просто огромные груды руин. Я никогда не могла представить себе такой жестокости".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день наше государство не готово разблокировать Мариуполь военным путем. В окруженном российскими оккупантами городе остаются как обороняющие его воины, так и тысячи мирных жителей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Мариуполь еще не полностью под контролем оккупантов. В четверг, 21 апреля, там шли уличные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками.

Ранее, Зеленский показал, каким был Мариуполь до нападения России на Украину 24 февраля. Гарант отметил, что фотограф, сделавший опубликованные им снимки, уже погиб.