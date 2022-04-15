'Это новая мировая реальность': глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что сейчас Украина борется с российской агрессией не только за свое будущее, но и за всю Европу. По его словам, если президента РФ Путина не остановить, он будет двигаться с войной дальше на Запад.

Также глава оборонного ведомства сравнил Путина с диктатором фашистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом сообщает издание The New York Times.

Надь отметил, что вторжение России в Украину вынуждает западные страны поставлять больше мощного вооружения, чтоб противостоять путинским оккупантам. Также он добавил, что Словакия является прифронтовым государством и должно быть готово к любым сценариям.

"Это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 тысяч украинцев приезжают в нашу страну. Сейчас парадигма совершенно другая. Путин равняется Гитлеру и должен быть остановлен в Украине, прежде чем он сможет двигаться дальше на Запад. Украина буквально борется за наше будущее", – сказал он.

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Напомним, Верховная Рада признала войну России против Украины геноцидом украинского народа. Соответствующее постановление было проголосовано в парламенте 14 апреля. За признание российской агрессии геноцидом проголосовали 363 народных избранника.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Штаты, вероятнее всего, определят происходящее в Украине как геноцид со стороны РФ. Сейчас в стране занимаются сбором доказательств.