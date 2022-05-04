"Это не приказ, это ментальность": Золкин объяснил жестокость российских оккупантов в Украине. Видео

Жестокие издевательства российских оккупантов над жителями Украины не стоит расценивать как приказ командования. Зверские преступления, которые совершают враги, соответствуют их ментальному развитию.

Такое заявление в эфире OBOZREVATEL сделал журналист и блогер Владимир Золкин, который проводит регулярные интервью с пленными российскими военнослужащими. Он согласен с мнением о том, что Кремль не распоряжается в обязательном порядке насиловать женщин или, например, оставлять взрывчатку в домах мирных жителей.

"Это не приказ, это ментальность. Это дикари. Люди удивляются асфальтированным дорогам, даже унитазам. А то, что в изоляторах, где они сейчас пребывают, почти у каждого конвоира iPhone, это вообще излом их мира", – говорит Золкин.

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По его словам, оккупанты могли бы сдаться в плен и сдать за вознаграждение российскую боевую технику, но далеко не все понимают, как это можно сделать. "Им их командиры умышленно обрезают все средства коммуникации. Еще они бояться и их интеллектуальные способности не дают им возможности задуматься над этим всем", – добавил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытают украинских мужчин и женщин, которые попадают в плен. Делают они это как на территории Украины, так и в России, куда украинцев вывозят "выбивать" информацию. Подробнее об этом рассказал один из оккупантов, чей разговор с близкими был перехвачен украинской стороной.