'Это не морг, это свалка': оккупант рассказал, как РФ лишается тел своих убитых в Украине солдат

Российские оккупационные войска несут значительные потери живой силы на войне в Украине. Командование рашистов пытается это скрыть, но один из захватчиков рассказал правду о том, как РФ лишается тел своих убитых в Украине солдат.

Их просто записывают в список "без вести пропавших". Об этом свидетельствует новый перехват разговора, который удалось получить Службе безопасности Украины, а соответствующее аудио ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

В частности, один из рашистов в разговоре со своей женой из так называемой "ДНР" рассказал, что тела погибших оккупантов складывают на импровизированных свалках, где убитых настолько много, что горы трупов достигают двух метров высотой.

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"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…" - сказал он.

Эта свалка находится прямо под Донецком. Родственники мертвецов платят его охране безумные деньги за то, что они помогают им найти их останки. Рассказала рашисту эту информацию его знакомая, которая именно таким методом отыскала тело своего брата.

"Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорваны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Или может сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?" - отметили в СБУ.

Отметим, что в Украине вторгшиеся на нашу территорию военных российской армии призывают сдаваться в плен. Тем, кто добровольно сложит оружие, гарантируют амнистию и возможность позвонить по телефону родным. Как это правильно сделать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, защитники Украины 9 мая ликвидировали 350 оккупантов. Общие потери врага в живой силе составили 26 тыс. человек. За сутки уничтожены 25 вражеских танков и 44 боевых бронированных машин.

Ранее в перехваченном разговоре российский военный пожаловался на большие потери армии РФ и признался, что не верит высшему руководству.

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