'Это не будет безболезненно': оккупанты в пропагандистских листовках в Херсоне 'признались' в преступлениях – разведка

В Херсонской области российские оккупанты раздают листовки, в которых обвиняют украинские власти и Запад, а также раскрывают реальные цели Кремля. В них РФ напрямую признается в совершенных преступлениях

Об этом сообщило Главное управление разведки. Отмечается, что с помощью листовок Россия пытается убедить местных жителей в том, что начала войну для их блага. Чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца.

"Горе, что постигло вас – результат преступной политики киевского режима", – говорится в тексте. “Фактически такие действия российских пропагандистов являются прямым признанием того, эта война не имеет отношения к мифической "защите Донбасса". Ее цель – уничтожение украинской государственности и оккупация всей Украины", – комментируют в управлении.

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При этом вину за начало войны оккупанты переложили на страны Европы. Сказано, что причиной якобы были "западные планы" уничтожить русский и украинский народы. К тому же, пропагандисты утверждают, что не воюют с украинскими солдатами и не убивают мирных жителей.

В заключение россияне склоняют жителей Херсона к сотрудничеству с оккупационным режимом. "Не думайте, что это будет быстро и безболезненно", – констатируется в листовке, что практически является признанием военных преступлений, совершаемых РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за время оккупации на херсонском кладбище появились по меньшей мере 824 новых могил.