'Это мой дом': 7-летний мальчик записал обращение из Мариуполя и показал, что оккупанты сделали с его жильем. Видео

Семилетний мальчик записал видеообращение из уничтоженного российскими оккупантами Мариуполя. Ребенок на фоне руин показал, во что россияне превратили его дом.

Примечательно, что во время обращения ребенка слышны обстрелы оккупантов. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мальчика зовут Макар, он встретил свой 7-й день рождения в уничтоженном доме, под обстрелами российских оккупантов. Ребенок стоит на фоне квартиры, где он жил до вторжения российской армии. Сейчас от жилья остались только обгоревшие стены.

Видео дня

"Мне сегодня 7 лет. Это мой дом. Спасибо спасителям из России, что сделали вот такое. Вот это то, что вы сейчас видите", – говорит ребенок.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты по принуждению вывезли на территорию РФ десятки тысяч жителей Мариуполя. К тому же, среди этих людей могут быть тысячи детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате полномасштабной войны РФ против Украины пострадали уже более 567 несовершеннолетних: как минимум 205 детей погибли, 362 получили ранения разной степени тяжести. Такие цифры официально подтверждены ювенальными прокурорами на утро понедельника 18 апреля.