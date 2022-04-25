'Весь мир умер, его уничтожила ракета РФ': мужчина, потерявший семью в Одессе, рассказал о своем горе

В результате ракетного удара по Одессе, совершенного российскими войсками 23 апреля, погибла молодая мама Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь. Близкие и друзья семьи высказались о трагедии и поделились воспоминаниями о погибшей.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Юрий вышел в магазин за продуктами, когда произошел ракетный удар. Он вернулся к своему дому и начал кричать полицейским, чтобы те впустили его в горящее здание. Добравшись до своей квартиры, мужчина обнаружил тела жены и ее матери. Позже спасатели нашли тело его трехмесячной дочки Киры.

"Она была очень доброй, она была хохотушкой, находила радость в простых вещах, она была счастлива, – рассказал Юрий в комментарии BBC. – Она очень любила Одессу, это для нее действительно был любимый город. Мы очень часто любовались нашим красивым городом, каждой улочкой, каждым домиком, нашим прекрасным морем".

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"Вы даже не представляете! Это мать, это подруга, это дочка – с самыми лучшими качествами... Другого человека такого мне просто не найти. Он только один раз может быть дарован Богом".

Юрий и Валерия были вместе девять лет. По словам мужчины, он присутствовал при родах и "плакал от счастья", когда на свет появилась его дочь Кира.

"И прямо сейчас мне очень сложно осознавать, что моей доченьки больше нет. И жены, и тещи... Весь мир перед глазами вчера просто умер. Он был уничтожен российской ракетой. И, к сожалению, не одна моя семья такая", – говорит мужчина.

Глодан подчеркивает, что о его трагедии должен узнать весь мир. "Это горе всей Украины. Потому что в XXI веке, когда такой уровень коммуникации между людьми, такой уровень культуры и цивилизации, невозможно, чтобы какое-то государство проводило такую агрессию, такую войну, такие убийства, такие зверства. Просто уничтожая другую страну".

О смерти Валерии высказались и ее коллеги, друзья, а также преподаватели Одесского национального университета, где училась девушка.

"Не могу поверить. Мы не были прямо друзьями, но приятельствовали, это точно. Были коллегами полтора года, тесно сотрудничали с этой замечательной, искренней и доброй девушкой. У нее же дочка совсем маленькая. Была. Три месяца. И она не выжила. Невыразимо жаль. Хочется кричать и лезть на стенку", – написала Елена Поволяева.

"Погибла прекрасная девушка и ее малыш. Валерия была очень светлым человеком. Работала в моей команде LAPTI несколько лет назад. Внутри ненависть и боль", – отметил Александр Верник.

"Моя студентка. Прекрасная, светлая, добрая. Погибли сразу три поколения семьи – Лерочка, ее мама и трехмесячная малышка. Чудовищное горе", – пишет Екатерина Валькова.

А кондитер Виктория Байбуза посвятила пост своему коллеге Юрию Глодану. В Instagram женщина рассказала, что к Пасхе супруг погибшей испек 2,5 тыс. пасок, 500 из которых отправились в благотворительные фонды. Его первый за долгое время выходной пришелся на субботу, 23 апреля, – этот день мужчина хотел провести вместе со своей семьей.

"Каждый, кто знает Юрину светлую семью, скорбит вместе с ним. Это не должно было произойти! Никогда! Это горе, как цунами, накрыло нас с головой, и непонятно, как же теперь вынырнуть. Я просто хотела, чтобы вы знали, что в вашей семье сегодня не просто пасочка, а частичка Юриного сердца", — написала кондитер.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская поэтесса Алина Кудряшева, которая с 2012 года живет и работает в Германии, написала пронзительное стихотворение о трехмесячной девочке Кире из Одессы, у которой 23 апреля отняли жизнь российские оккупанты.