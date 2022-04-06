Это геноцид украинцев, – Порошенко развенчал фейки российской пропаганды о резне в Буче

Российская пропаганда тщетно пытается скрыть преступления своей оккупационной армии в Украине. Весь мир видит, что решисты убивают сотни мирных украинцев. И это не информационная, а реальная война против Украины и реальный геноцид нашего народа.

Об этом из деоккупированного Чернигова заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эфире американской телесети Newsmax TV (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Если вы увидели Бучу, где сотни и сотни людей были убиты. Если вы увидели Чернигов, где сотни и сотни других тоже убиты. И вы думаете, что это информационная война? Мой ответ: нет. Вы думаете, что это гибридная война? Также нет. Это – ВОЙНА и это – геноцид, убийство украинцев", – сказал Петр Порошенко.

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"Когда было нападение на Бучу, а дальше Путин сказал, что "нет, нет, это не мы", что это обычная провокация, будто это были действительно не мертвые люди, что это была сценарная постановка. Нет! Сотни журналистов были в Буче" – констатировал пятый президент.

"Включая меня", – заметил американский журналист.

"Включая с вами. Так какая ваша миссия здесь? Вы – независимые представители, которые сегодня являются свидетелями этих событий. Своими глазами вы можете видеть, что здесь происходит", – отметил Порошенко.

"Мой сигнал прост: мы никогда не сдаемся. А можете представить себе судьбу тех людей, которые остались выживать здесь? Без электричества. Без воды. Без еды. Несмотря на все атаки Путина, мы продолжаем бороться за жизнь", – резюмировал Петр Порошенко.