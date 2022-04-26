'Это геноцид украинского народа': конгрессмены США побывали у дома в Одессе, в который попала российская ракета. Видео

Одессу 26 апреля посетили конгрессмены США Тим Уолберг и Виктория Спартц. Американская делегация смогла лично оценить масштабы разрушений, которые были нанесены жилому дому российской крылатой ракетой. Представители США признали эту трагедию геноцидом украинского народу.

Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале Одесского городского совета. Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца.

"Я молюсь, чтобы тепло, которое мы чувствовали в Украине, придало сил и позволило выиграть эту войну. Войну, которую начали не они, с агрессором, у которого нет ничего, кроме злых намерений", высказался Уолберг. По его словам, в США говорили об обстрелах Одессы и считают это большой трагедией, ведь, как сказал сам представитель, речь идет о человеческих жизнях.

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С ним согласилась его коллега, конгрессвумен Виктория Спартц. Она призналась, что имеет украинские корни и гордится своими соотечественниками. "Это не война армий или военных, это убийство людей, геноцид украинского народа. Но сам народ, как бы его ни пытались подавить, становится сильнее. Украинцы выиграют эту войну, потому что у них есть дух борцов", – заверила женщина.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заверил, что ракетный удар по мирному городу показывает настоящее лицо "русского мира", который несет только смерть и разрушение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео с разрушенного в Одессе жилого дома.