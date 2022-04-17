'Это человекоубийство': житель Северодонецка, бежавший от войны, рассказал, что его сын сложит в армии РФ. Видео

Житель Северодонецка Луганской области, который бежал от обстрелов в Измаил на Одесчину, рассказал о своем сыне, которые служит в российской армии. Мужчина не знает, где он находится сейчас.

В разговоре с журналистами Бессарабия.inform атаку оккупантов РФ на родной город он назвал человекоубийством. "Не знаю, какое у них там оружие высокоточное, но они лупят куда попало, и по жилым районам. Попали в больницу, в детский садик, откуда там стратегический объект?", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Житель Северодонецка также рассказал, что его младший сын много лет назад уехал в Россию и окончил там техникум. А в 2015 году пошел служить в российскую армию по контракту.

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Осенью 2021 года он сказал отцу, что не может рассказать, где он: "Нам сказали мы на учениях. Не могу я об этом говорить".

Где сейчас находится сын, мужчина не знает. "Получается, что он мне стал сейчас врагом. Что бы я ему сказал, если бы с ним встретился? Сынок, сделай все, для того чтобы вернуться на родину и защищать свой город", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 апреля враг в очередной раз накрыл огнем Северодонецк. Вследствие обстрела загорелись четыре многоэтажных дома.