'Это был ад, там ни одного 'живого' дома – все разбиты': украинка рассказала, как оккупанты стирают с лица земли украинские села

Украинка, которой удалось выбраться из оккупированного путинской армией Мелитополя, рассказала о тому ужасе, который видела, выезжая на подконтрольную правительству территорию. По дороге она видела село, которое оккупанты полностью уничтожили.

Там не осталось ни одного целого дома, а машины с людьми рашисты давили танками. Рассказ мелитопольчанки опубликовали журналисты "РИА-Мелитополь".

Женщина рассказала, что в оккупированном Мариуполе российские захватчики создали для местных жителей невыносимые условия. Поэтому люди хватаются за любую возможность покинуть оккупированный город.

Кто-то пытается покинуть город с гумконвоями, кто-то выезжает самостоятельно. Можно также найти перевозчиков в соцсетях, которые за свои услуги берут 3 тысячи гривен.

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С таким перевозчиком, в микроавтобусе на 8 мест и в компании других женщин и детей выезжала рассказчица. Она говорит, что женщин и детей оккупанты на блокпостах проверяют чуть менее тщательно. Если же в машине есть мужчина - проверка существенно затягивается.

В Мелитополе оккупанты создали невыносимые условия для жизни горожан. Люди массово пытаются покинуть город с гумконвоем и самостоятельно и делятся своим опытом.

"Нам только задавали глупые вопросы: "Почему мы выезжаем? А что мы потом в соцсетях напишем? А под Васильевкой один из орков нам вообще сказал: "Вы зря туда едете. Там скоро будет очень горячо", - рассказала женщина.

Их микроавтобус проехал 30 блокпостов. На въезде в Васильевку людей продержали 3 часа, а после - развернули.

" Мы все были в растерянности. Думали, неужели опять будем возвращаться. Эти мытарства так тяжело психологически пережить. Хорошо, что водители опытные. Они посовещались и повернули на Ореховское направление. Если бы были дожди, то не поехали бы, так как дорога очень плохая там", - говорит женщина.

Именно там она увидела лицо "русского мира" во всей его безобразности и бесчеловечности.

"Мы повернули в одно село – название я не помню. Это был ад. Там ни одного живого дома – все разбиты: стены, крыши. Мы все были в ужасе. По всей трассе раздавленные гусеницами машины, сожжённая военная техника, снаряды прямо в асфальте. Но это уничтоженное село просто ужас, - рассказала мелитопольчанка.

Она также вспоминает, что пассажиры, увидев украинских военных, плакали от счастья.

"Наши мальчики сказали нам, не верьте оккупантам и выезжайте. Нам легче будет освобождать Мелитополь!" – добавила жительница Мелитополя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты в Мелитополе заставляют мужчин раздеваться на блокпостах и предлагают им вступить в ряды росармии.