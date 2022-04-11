"Это будет новая волна войны": Зеленский рассказал, от чего будет зависеть исход большой битвы за Донбасс. Видео

Исход битвы на Донбассе будет зависеть от того, насколько быстро Украина получит военную помощь от стран Запада. В первую очередь, это касается поставок оружия от США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS. По словам Зеленского, битва за Донбасс станет новой волной войны РФ против Украины.

"Будет одна из сложнейших битв. Будет битва не одна. Мы думаем, что это будет новая волна этой войны. Мы не знаем, какое количество техники будет, но понимаем, что в разы больше, чем сейчас есть", – сказал президент.

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Он добавил, что враг скапливает своих военных и технику у востока и юга Украины.

"Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг, мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать США, в первую очередь, как быстро они смогут нам передать оружие, честно скажу, зависит то, выстоим мы или нет", – сказал Зеленский.

Глава украинского государства также сказал, что стопроцентно уверен "в наших людях и в наших Вооруженных Силах", но уверенности в том, что Украина получит все, что ей нужно для защиты, у него, к сожалению, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью CBS Зеленский также рассказал, что было самым страшным из увиденного им в Буче. Ранее он заявил, что оккупанты готовят новые удары по Украине.