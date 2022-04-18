Это 10% флота России в Черном море: американский генерал рассказал о последствиях уничтожения крейсера 'Москва'

Уничтожение крейсера "Москва" стало существенным ударом по возможностям российского флота в Черном море. При этом судно играло важную символическую роль для Кремля, так как было одним из самых больших кораблей страны-агрессора.

По оценке эксперта, уничтожение крейсера означает потерю примерно 10% военно-морской боевой мощи России в Черном море. Об этом бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан рассказал в интервью ТСН.

Райан подчеркнул, что с потерей "Москвы" РФ вынуждена будет пересмотреть свои стратегические цели в Черноморском регионе. В то же время агрессор не отказался от планов отрезать Украину от моря, захватив южные регионы страны.

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"Итак, 10% было потеряно. Это был координационный корабль и узел связи, которым они прикрывали или могли бы прикрывать, например, высадку десанта в Одессе. Такой возможности больше нет. И Россия явно хочет больше контролировать Черноморский регион. Потому они пытаются захватить так много земли на юге Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Но это не будет победой России, если их Черноморского флота там не будет, чтобы контролировать море и океан", – рассказал Кевин Райан.

Напомним, в сети появились кадры, опровергающие заявления российской пропаганды о том, что крейсер "Москва" якобы получил повреждения корпуса при взрыве боеприпаса и затонул при буксировке во время шторма. Изображения в значительной степени подтверждают, что результатом гибели судна стала ракетная атака.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.

Впрочем, в России выдвинули новую версию уничтожения флагмана Черноморского флота Российской Федерации – крейсера "Москва". Оказывается, украинские воины смогли подбить главный корабль "непобедимой армии" РФ, поскольку был шторм и моряков тошнило