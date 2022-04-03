Прошло тридцать восемь дней войны.

Российская армия отступила от Киева. Что же мы увидели в тех местах, где еще вчера стояли войска оккупантов? Разрушенные здания? Этим никого не удивишь... Разбитую и брошенную технику? Эка невидаль... Такого мы уже довольно насмотрелись. Трупы российских солдат? Тоже интернет забит ими...

Но вот что новое. Приготовьтесь. Нужно взять паузу, перевести дыхание. Сейчас я буду спокойным и бесстрастным. Иначе я опять сорвусь на крик. Итак.

Видео дня

Буча. Вдоль улицы, через каждые 10 - 20 метров - трупы мужчин в гражданской одежде, у некоторых за спиной связаны руки. Вокруг голов намотана их же одежда. Все застрелены выстрелами в голову.

Трупов много. Они везде. В Буче их пока еще не посчитали. Но в Ирпене уже посчитали: около 300 человек. Это не фантазии. В интернете уже выложены видео с места событий. Любуйтесь. Как там говорит Конашенков? Удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре?

Да. Это правда. Если стрелять человеку в затылок с десяти сантиметров, то точнее не бывает. Самое, что ни на есть высокоточное оружие. А любой украинский мужчина - это конечно объект военной инфраструктуры. Тут нет сомнений.

Когда в июне 1941 года Советы бежали из Львова, то они тоже расстреляли всех, кто был в тюрьме НКВД к этому моменту. И так они делали в тюрьмах по всей Украине, убегая - расстреливали задержанных. Ну а как иначе? Враги ж народа...Что их, выпускать, что ли?

Сталинские палачи знали, что если человеку стрелять в голову, то бывает очень много крови. К тому же из головы вылетают куски черепа и мозга. И если расстреливать приходится много, то хочешь - не хочешь, а весь испачкаешься в крови и мозгах.

Некоторые одевали огромные краги и кожаные фартуки. Другие расстреливали вдвоем, один стрелял, а другой в этот момент давал жертве пинка: таким образом удавалось избежать попадания крови и мозгов на мундир. И тот оставался незапятнанным. Потом на это мундир вешали ордена и медали за тяжелый ратный труд...

С тех пор прогресс не стоял на месте. И вот, спешите ознакомится, великолепный лайфхак: как расстреливать и не запачкаться. Нужно намотать на голову жертве какое-нибудь тряпье и стрелять сквозь него. Можно его же рубаху или куртку. Тогда кровь не брызгает и куски черепа и мозга остаются в тряпье.

Я достаточно ясно все объяснил? Теперь понятно что это такое? Вот... Ничего не поменялось со сталинских времен. Ни-че-го. Это просто звери. Они убивали людей просто так. То есть можно было убить, а можно оставить жить. Какая тебе разница, ты же все равно уже уходишь? Но нет, уходя надо убить. Успеть убить. Зачем? А как иначе? Раз можно убить - почему не убить?

Традиция Катынского расстрела жива и продолжается в верных сынах России... Я не знаю, как это все объяснить? Вот эту бессмысленность убийства? Какой в этом смысл?

Вот сидит человек. Он же не подпрыгнет и не станет без всякой цели копать яму или долбить бетон, верно? Ему как минимум должно быть лень. Зачем делать , если можно не делать? Значит если он это делает в этом есть какой-то смысл! Или это, хотя бы, должно доставлять удовольствие.

И вот я силюсь понять: какой смысл в этих убийствах? Силюсь понять - и не понимаю. Остается одно: это доставляет удовольствие... Но это же не один садист сорвался с цепи! Он просто физически не мог успеть убить столько людей! Значит это была массовая акция. В этом участвовали многие...

И теперь Песков нам расскажет, что все это фейки и это украинцы подбросили трупы: сами их где-то настреляли ("бендеровцы" - они такие!), а на бедных россиян все сваливают... А Конашенков опять заведет свою волынку про высокоточное оружие и исключительно военные объекты...

Так и про Катынский расстрел тоже долгое время говорили, что это немцы расстреляли столько народу. И здесь тоже преемственность традиций наблюдается...

А правда проста и понятна: они расстреливали людей второпях, быстро, в последний момент. И бросили их прямо там где убили, на улицах городов, которые они спешно покидали. Они даже не пытались скрыть своего преступления. Боюсь, что они даже не подозревают, что они преступники.

Вполне может статься, что они даже не знают, что убивать людей - это грех. Ну, а как? Кто им должен был это объяснить?

Матери? В перехватах телефонных разговоров мы уже слышали этих матерей. Они матерятся как сапожники, и ржут, когда сыновья рассказывают им как они мародерствуют и убивают.

Учителя в школе? Они все больше про "можем повторить" им вдалбливают в головы и про "борьбу с нацистами", в которой все средства хороши...

Батюшки в церкви? Ну это я лишку дал, самому смешно...

Боюсь, что в России даже уже и некому обьяснить, что убивать - грех... Никто нынче и не возьмется это сказать. На смех подымут... Наверное, в России есть люди, которые так думают. Но они скрывают эти свои мысли. Потому, что это антигосударственные мысли. Такие же как мысль "миру - мир" или "нет войне"...

В сущности, путинские россияне - добрый народ. Веселый, компанейский, незлобливый. Но как насмотришься таких картин как в Буче и Ирпене, (а до этого в Самашках или Алеппо) то начинаешь думать: а что с этим всем теперь делать?

Остались ли там еще хотя бы библейские десять праведников? Ради десяти праведников Господь обещал пощадить Содом и Гоморру... Но не нашлось там десяти праведников... А в России? Есть ли они? Кто выступит с проповедью "не убий" в этой поголовно крещенной в православие стране? Даже и не знаю, найдется ли такие смельчаки... Или безумцы?

Легкость, с которой люди идут на убийство себе подобных, меня ошеломляет. И все как-то у них получается стройно и незатейливо: а сколько, мол, можно было все это терпеть? Нас приперли к стенке! "Подлётное время", "инфраструктура НАТО", "нацисты", "а почему вы молчали восемь лет"...

И давай убивать! Скрутят мужику руки за спиной скотчем, намотают рубаху на голову и тюкают из калаша, одиночными. А через десять метров следующего. И так пока командир не крикнет: "Ну, хватит! Времени уже нет, поехали!"

Уроженка Украины, тетя Валя Матвиенко, тут давеча заявила, что война, пардон, спецоперация началась потому, что Украина напала на Россию... Прямо так и сказала. Слово в слово. Ей, наверное, будет радостно узнать, что сегодня как раз впервые дорогие россияне бомбили ее родину - Шепетовку...

Она, наверное, испытала такое же удовольствие, какое испытал несколько дней назад руководящий этой войной генерал Рудской, отдавая приказ стрелять по Николаеву, в котором он родился и провел свое детство...

Вы знаете, я так много узнал про людей за этот месяц, что мне надо как-то все это осознать. Я по наивности думал, что разменяв седьмой десяток, я уже не смогу чему-то по-настоящему удивиться. Ан, нет... Россияне меня в этот раз удивили... По-настоящему.

Нет, нет! Я твердо уверен, что нельзя даже на секунду допустить мысль, о том, чтобы эти гаврики остались безнаказанными. Потому, что правда должна победить.

А поскольку наше дело правое, то враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!