Назначение российского генерала Александра Дворникова, известного как "сирийский мясник", командовать наступлением на Украину, означает, что РФ перешла на новый уровень ненависти к государству. Впрочем, это будет последней войной преступника, его ждет месть.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу". Он напомнил, что Дворников приказывал убивать мирное население в Сирии.

Теперь, по убеждению публициста, его ждет расплата за циничные военные преступления, унесшие жизни тысяч человек. Он вспомнил историю мальчика из разрушенного города Алеппо, который перед смертью сказал: "Я пожалуюсь Аллаху".

"Сирийского мясника" ждет законное наказание. Приведут его в исполнение славные Вооруженные Силы Украины", – подчеркнул Пионтковский, добавив, что избежать наказания преступнику не удастся.

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Публицист считает, что назначение Дворникова, вероятно, не повлияет на ход войны, поскольку "решающая битва уже длится". Однако он отметил, что генерал отдавал приказы уничтожать беззащитные города, где не было ПВО и самолетов. Он, по убеждению публициста, не является "блестящим полководцем".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия решила реорганизовать командование своими войсками в Украине. Новым командующим назначен генерал Александр Дворников, который имеет большой опыт боевых действий в Сирии.