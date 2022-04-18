Есть признаки начала наступления врага на востоке, идут бои за Мариуполь – Генштаб

Российские оккупанты предпринимают попытки наступления на востоке Украины. В данный момент продолжаются бои за Мариуполь – враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержании ранее захваченной территории.

"Захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и в оккупированном Крыму. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. Ориентировочный срок формирования – до 24 апреля", – сказано в сообщении.

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В Генштабе не исключают российских провокаций с использованием авиации в приграничных с Украиной районах РФ – в том числе нанесение ударов по гражданским объектам. На территории Белгородской области украинские силы фиксируют развертывание вражеских вертолетных площадок.

На Слобожанском направлении российская группировка продолжает частично блокировать Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города. На Изюмском направлении ожидается продолжение попыток наступления в направлении Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково.

"На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над Мариуполем", – сказано в сообщении.

Российские войска активизировали наступление на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Продолжаются бои за Мариуполь – враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, однако безуспешно.

"Оккупанты и дальше цинично нарушают нормы Международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации мирных жителей, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и обстреливают местность вблизи возможных "зеленых коридоров", – добавили в Генштабе.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные в результате ожесточенных боев освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области. Регион остается местом скопления российских оккупантов.