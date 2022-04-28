'Есть признаки геноцида': Венедиктова рассказала Совбезу ООН о российской преступной тактике ведения войны

Тактика ведения войны России против Украины является преступной и содержит признаки геноцида украинского народа. Войска страны-агрессора целенаправленно атакуют гражданские объекты, обстреливают гуманитарные коридоры. В Киевской области нашли массовые захоронения, зафиксированы факты пыток и изнасилований.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова на состоявшемся в среду 27 апреля заседании Совета безопасности ООН. Она подчеркнула, что Россия должна понести ответственность за каждое военное преступление (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, уже открыто более 8 тысяч уголовных производств по статье о нарушении законов и обычаев войны. С каждым днем количество дел растет.

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Венедиктова рассказала, что с первого дня безосновательного полномасштабного вторжения войска РФ обстреливали школы, детские сады и больницы. В общей сложности они уничтожили около 4 300 объектов гражданской инфраструктуры.

В Буче, Ирпене, Гостомеле, где русские оккупанты зверстовали в конце марта, находили тела местных жителей, погибших из-за пыток или из-за насилия. Речь идет о женщинах, мужчинах и маленьких детях.

"Что может быть хуже пыток в европейской стране? Мы зарегистрировали некоторые расстрелы и убийства гражданских и нашли массовые захоронения", – подчеркнула генпрокурор на заседании Совбеза.

Также она рассказала о том, как оккупанты в окруженном Мариуполе ежедневно срывают эвакуацию людей на безопасные украинские территории. После согласования коридора они определяют места, куда могут приехать автобусы и обстреливают эти точки.

Еще одним доказательством преступных действий россиян против украинцев является использование кассетных боеприпасов, фосфорных бомб и тяжелой артиллерии. Такое оружие войска России применяют в плотно заселенных регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Буча российские оккупанты изнасиловали 14-летнюю девочку. Надругательство над ней совершили сразу пять солдат путинской армии. Теперь она беременна.