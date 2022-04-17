Есть один фактор: в Минобороны объяснили, почему России не удается начать масштабное наступление на Донбассе

На сегодняшний день России не удается начать агрессивное наступление на Донбассе. Это связано с тем, что врага сдерживают Вооруженные силы Украины.

Соответствующее заявление сделала заместительница министра обороны Анна Маляр. По ее словам, страна-агрессор продолжает накапливать силы, людей и боеприпасы для попытки захвата Луганской и Донецкой областей в их административных границах.

"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они (оккупанты. – Ред.) накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", – сказала чиновница.

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Отметим, сегодня британская разведка сообщила, что Россия перебрасывает технику из Беларуси на восток Украины, в частности, в Харьковскую и Луганску области. При этом "сужение" заявленных Кремлем целей не означает, что агрессор не попытается заставить Украину отказаться от евроатлантического курса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. военных. Ее ряды также поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 308 самолетов и вертолетов.