Есть данные, что российская группировка в Мариуполе ослабла, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что группировка российских войск, которая держит в блокаде Мариуполь, ослабла. Захватчики бросили в бой все средства и сбрасывают на город бомбы свободного падения, чтобы добыть хоть какую-то победу.

Об этом он рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, уточнив, что данные требуют проверки. Запись беседы доступна на YouTube-канале "ФЕЙГИН LIVE" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По некоторым данным, резко ослабла мариупольская группировка, российская. Частично выбита, частично вывели на направление главного удара туда, на север. Эти данные конечно требуют проверки, но она стала едва ли не в два раза меньше", – сказал Арестович.

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Он еще раз подчеркнул, что такую информацию надо перепроверить. Вместе с тем добавил, что по данным нашего Генерального штаба, заявлениям представителей Минобороны, в Мариуполе работали российские дальне тяжелые сверхзвуковые самолеты Ту-22. С них оккупанты сбрасывали бомбы свободного падения на завод "Азовсталь".

"Потому что все средства старшие командиры уже бросили в бой. Но в "Азовстали" там такие укрытия и подземные возможности, что даже Ту-22 не справятся", – заявил советник главы ОПУ.

Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских военных в Мариуполе и последующий геноцид украинцев, подобный ситуации в Бородянке, могут положить конец переговорам с РФ.

"Никакого мирного соглашения, будем воевать, пока не убьем всех до последнего. А шансов у нас это сделать гораздо больше, чем у них (оккупантов. – Ред.) выполнить хоть какую-то задачу, кроме захвата Мариуполя, если она вообще состоится", – выразил убеждение Арестович.

Напомним: накануне президент дал интервью представителям украинских СМИ. Зеленский рассказал о непобедимом Мариуполе, мирном договоре с РФ и возможном обмене недавно задержанного подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука, который является кумом главы страны-агрессора.

В комментарии шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару украинский лидер отметил, что ситуация в Мариуполе сложная и совсем не улучшается. По его словам, решить ее в пользу нашего государства без снабжения оружием от западных партнеров сейчас невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мариупольского мэра Петр Андрющенко заявил, что с 18 апреля российские оккупанты планируют полностью закрыть на въезд и выезд оккупированный Мариуполь. Также возможен запрет передвижения по районам города, а всех мужчин ждет "фильтрация".