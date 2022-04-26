Если ранен, будет мертв: у российских оккупантов в Украине наметилась большая проблема с медициной

Вооруженные силы страны-агрессора РФ испытывают большие проблемы с медициной в ходе начатой ими "специальной военной операции" на территории Украины. Оккупанты придерживаются мнения: "если его ранят – значит, вероятнее всего, он будет мертв".

Как оказалось, солдаты путинской армии не проходи медицинскую подготовку и даже не способны оказать себе или товарищу первую медпомочь. Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

По его словам, аптечки российских военных составлены по советским стандартам. В частности, в основном там находятся просроченные составляющие.

"Из-за этого большинство раненых погибает на ранних стадиях, не выбравшись с поля боя", – утверждает журналист.

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Он отметил, что с медиками в войсках РФ тоже проблемы. Квалифицированных специалистов в их рядах очень мало, и все они находятся в полевых госпиталях, куда раненных оккупантов в большинстве случаев просто не довозят.

Штатные медики в боевых подразделениях вражеской армии тоже являются большим дефицитом. К тому же не все среди них владеют необходимыми навыками и опытом в достаточном количестве.

"Чтобы решить проблему с отсутствием медицинских кадров, врачей досрочно выпускают из ВУЗов и отправляют в Украину, однако ситуацию это не меняет", – подчеркнул Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге на видео попали десятки карет скорой помощи, доставивших в местные больницы свыше сотни солдат армии РФ, которые воевали против Украины. Все они были с тяжелыми ранениями, в частности, многие оккупанты – без рук или ног.