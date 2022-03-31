„Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением.“ (с) Сунь Цзы, трактат "Искусство войны" VI век д.н.э.

В качестве иллюстрации, сегодняшний 31 марта 2022 г. пост в Телеге Марии Захаровой (директор департамента информации и печати МИД РФ, чрезвычайный посол и т.д.).

Захарова сегодня утром (в 4 утра) в своей Телеге упрекает США за то, что те пока не готовы стать гарантом безопасности для Украины.

Мол, не хотят брать на себя обязательства по сохранению мира, а хотят продолжения русско-украинской войны.

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Ещё раз вдумаемся - Захарова упрекает США в том, что они не хотят стать гарантом безопасности Украины! Шутка про то, что Россия просит НАТО закрыть небо над Чернобаевкой, перестаёт быть шуткой.

К слову о метаниях Путина и о т.н. конфликте элит т.н. "партии мира во главе с Мединским и партии войны во главе с Кадыровым".

ИМХО нет никакого конфликта элит. Нет никаких партий мира и войны. Есть потеря управления и истерика Путина. Мединский был послан на переговоры исключительно потому, что он никто и звать его никак. Все переговоры до последней запятой согласовывались с царём. Переговоры были краткими именно потому, что основные позиции были проработаны заранее (что не скрывалось).

Переговорные позиции прорабатывались с глубоким участием военных (иначе просто невозможно, потому что это на 90% про армию и её задействование/перемещение), военные участвовали, согласовывали детали. Да и вывод войск из-под Чернигова и Киева начался до того, как это было озвучено на переговорах.

И вот, как только официальные переговоры прошли и официально озвучили вывод войск с определённых направлений, тут же у воинственных поцреотов началась зрада и махание кулаками после драки. Понимая, что решение принято, воинственные бояре начали снова лить царю в уши, мол, держи меня семеро, да мы бы их, да если бы, да мне бы шашку и коня да на линию огня!

Дело не в том, что окружение Путина его обманывает, не докладывая истинное положение дел, а в том, что он "сам обманываться рад".

Последующий откат Кремля от духа договорённостей свидетельствует не столько о коварстве Кремля, сколько о том, что Путин мечется и не знает что делать. Выводить? Вводить? Воевать? Останавливать войну? Попытка всё валить на Мединского - это слабоумие и инфантилизм части его окружения. Эти наезды горе-вояк на Мединского выглядят смешно и жалко. Мединский виноват? Серьёзно?

Эту смену вектора можно было бы назвать военной хитростью (вывод войск с занятых ценой огромных потерь позиций, чтобы потом вновь их вводить?), если бы это не было военной глупостью.

Путин рисует наглядные и художественно талантливые иллюстрации к древней книжке Сунь Цзы. Раздел "Тактика без стратегии - это просто суета перед поражением".

Выведенные из-под Киева части, после ремонта и пополнения, несомненно отправят на Мариуполь и под Изюм. Тактическая цель понятна - захватить Мариуполь, ценой его полного уничтожения (город уже сейчас на 90% руины), попытка окружения соединений восточной группировки ВСУ в зоне ООС. Ок. Это реальная угроза. Предположим, это у них получится. Предположим, окончательно добили Мариуполь, предположим, удалось окружить (вот это, кстати, далеко не так просто, как им кажется) группировку ООС и частично её разбить. Дальше что? По их мнению, это заставит Украину капитулировать? Серьёзно? Это заставит Зеленского быть сговорчивее? Это заставит Запад снять санкции?

У России (как и у любого шантажиста) неплохо получается торговать угрозами, но какой прок от угроз, которые уже реализованы? На что их можно обменять?

Более того, если Зеленский пойдёт на уступки после уничтожения и захвата Мариуполя, его не поймут украинцы. Сейчас Мариуполь можно выменять хоть на что-то, на воду в Крым, например, и даже обставить это в российских СМИ как "гуманитарный обмен". А что делать с практически полностью разрушенным Мариуполем после его захвата (если эта тактическая задача будет реализованна военными)? Присоединить и отстроить? Не отстраивать, а оставить как есть - памятником и свидетельством преступления против человечености? А что сделать с остатками недоуничтоженных жителей? Забрать в Россию? Согнать в концлагерь? Оставить помирать на руинах без воды и тепла?

Реализация Россией вышеозначенных военных тактических задач доставит Украине много горя и добавит много ненависти к врагу. Добавит ещё больше жажды мести. За уничтоженный город, за убитых солдат.

Если Путин хочет остановить войну, сейчас у него ещё есть шанс. Угроза ООС и спасение Мариуполя - это то, ради чего Зеленский может пойти на какие-то уступки, как-то объясниться перед электоратом. Это в интересах России, между прочим. Прекратить войну, разрядить (немного) международную обстановку и начать переговоры с Западом о частичном снятии санкций. Как-то минимизировать потери. По крайней мере, с Германией и Францией можно будет попробовать о чём-то таком частичном договориться. Возврат к прошлым отношениям, ИМХО, уже невозможен ни при каком сценарии.

Такие вот мысли вслух.