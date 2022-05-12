Если не ты, то кто? Защитник 'Азовстали' Сергей Волына обратился за помощью к Илону Маску

Защитник "Азовстали" – последнего украинского форпоста в окруженном российскими оккупантами Мариуполе – командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына обратился к Илону Маску с просьбой посодействовать эвакуации из комбината военных. Он призвал вывезти бойцов в третью страну.

На своей странице в Facebook в ночь на 12 мая Волина отметил, что для того, чтобы обратиться к миллиардеру, создал аккаунт в Twitter.

Там военный написал: "Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали в третью страну. Если ты – то кто? Подскажи".

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Волына призвал жителей всего мира сделать так, чтобы Илон Маск увидел обращение защитников Мариуполя, которые выживают на "Азовстали" в нечеловеческих условиях, а раненые не получают никакой помощи, умирая в муках.

"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы. Нам нужна поддержка сверхчеловека! Люди, вы знаете, что делать! Верю в вас!" – написал он.

Ранее Волына в Facebook в очередной раз обратился к мировому сообществу. Он призвал немедленно реализовать процедуру extraction для заблокированных на комбинате бойцов.

Процедура extraction предполагает вывоз, выведение военных и гражданских из места боевых действий в безопасную зону, в частности – на территорию третьего государства. Такую же процедуру применяли в 1940 году для вывода англо-французских войск из Дюнкерка.

"Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя, постоянно находится под авиаударами оккупантов. Российские войска бьют по заводу каждый час, зная, что там остаются мирные жители. Они уже уничтожили уже второй подземный госпиталь на территории комбината. У бойцов не осталось медикаментов, инструментов и материалов для перевязок, умирают даже раненые.

В "Азове" показали страшные кадры того, как выживают наши воины на "Азовстали". Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя, и начать действовать.

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