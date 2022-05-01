"Главным психотерапевтом" Украины (иногда — по старой памяти — "главным Кашпировским") называют Алексея Арестовича (википедия: 1975 г. р., родился в Грузии, украинский политик, разведчик, блогер, политический и военный обозреватель, колумнист, актёр, организатор психологических семинаров и тренингов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, подполковник).

Это вполне справедливо, если считать психотерапией информированную объективность при её грамотной и доброжелательной (без истерик) подаче в официальном информполе страны. Медицинско-оптимистичная тональность (как в анекдоте: "— Доктор. Я умру? — А как же!", только по смыслу тоже оптимистичнее) неизбежно влечёт правильное восприятие событий, причём не за счёт успокоения любой ценой (что легко бы разоблачалось очень быстро в нашей динамичной ситуации), а вследствие информационного анализа, в котором просто полностью отсутствует фрустрация (что отмечает и знаменитый проукраинский литератор-литературовед Дмитрий Быков), нет повизгиваний и воплей, а наоборот — даже присутствуют и мягкий юмор, и твёрдая уверенность.

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(Нужно только правильно понимать им сказанное. Например, "долгая война" — это не как сейчас у нас, а как, например, у рф с Японией до сих пор.)

Я вообще считаю, что когда мамаша кричит ребёнку "Не беги, упадёшь!", то именно это дурацкое последнее слово приводит к тому, что дитё таки падает (как получив инструкцию!), и что гораздо правильнее было бы сказать нечто вроде "Ты резвый, а всё равно устойчивый!" — информация об опасности (в словах "всё равно") при этом присутствует, но мозг получает совсем иную установку, что весьма важно.

Ничто так не мешает (и на войне, и вообще в быту), как паника, ничто так не вселяет уверенность, как мягкий (не безудержный, без нагнетания эйфории) оптимизм.

В общем, 10 минут на ночь — обязательно, каждый день без перерывов, хорошо сочетается с вечерним обращением Президента.

И ещё бы порекомендовал включить в вечерний набор имеющих доступ к ютюбу (так теперь произносят старое доброе — уже древнее! — слово "ютуб") минут 15 Пионтковского. А нам в Харькове (была бы возможность поютюбиться) — можно на ночь и полчаса.

Хотя, в Харькове у нас паники нет. Скорее уж она присутствует в столице. Когда бы туда ни позвонил, скажут достаточно быстро, при этом торжественно-укоризненно: "У нас [!!!] — война!" Хотя знают, что звонят им из Харькова. Где она тоже, мягко говоря, есть. И каждый день в Харькове обстрелов и/или прилетающих ракет не меньше, чем в Киеве за всю войну. Другое дело, что в Харькове не гостят всяческие генсеки ООН, в связи с чем и кипиша гораздо меньше. Это просто наши военные будни, к которым мы тихо привыкли…

Но вернёмся к рекомендованным 15 (30) минутам Пионтковского.

Активно проукраинский (хоть и проживавший ранее в рф) журналист с математическим прошлым Андрей Андреевич Пионтковский — в свой 81 год гораздо моложе духом и настроем даже некоторых иногда поднывающих 30-летних пацанов: мудрость плюс информированность плюс оптимизм плюс полезная (совсем небольшая) доза очень уместного мата от грамотного системного аналитика, при этом чрезвычайно эрудированного и обладающего очень полезным в информационном плане кругом знакомств по всему миру — создают сочетание совершенно великолепное. Рекомендую всем, кто хочет выжить и жить дальше. (А если кто жить не хочет, то для психологических самоубийц есть психоцианистый психокалий соловьёоскабеевского производства: действует мгновенно и уже неизлечимо — как раз для психокамикадзе).

Ну и в завершение — немножко оптимизма от наших китайских братьев (с дружеской пекинщины): о том, как они видят недалёкое будущее рф.

Как видим, в мордоре ещё не знают, что значит "признание новых геополитических реалий", о котором там любят поговорить, а ведь в будущем рф — самой рф нет. Зато есть другие интересные страны на её месте. Причём показали это на китайском телеканале! А там, у наших друзей, лишь бы что случайно ("просто так") не показывают. Приятно, что в чём-то это совпадает и с одним из моих недавних материалов на ту же тему (ссылку не даю, поскольку моё давно читают всё подряд, ничего не пропуская, и правильно делают).

Оптимизма нам всем, а мордорскому оркостану — дойти туда же, куда уже дошёл их корабль "москва"!

Время работает на нас. С каждым днём у нас больше оружия, а у них — меньше!

Слава Украине!