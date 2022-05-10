Як я потрапив в експертну групу при головнокомандувачу і чому мене дратує те, що відбувається?

Два роки поспіль я критикував призначення Тарана та Хомчака. Все було заблоковано. Я кричав на всіх ефірах та особистих розмовах, що це диверсія, що це руйнування армії. Були заблоковані Стугни, Корсари, Нептун, Вільха, Богдана, розвиток ППО та багато інших проектів.

Потім президент призначив Залужного. Я не був знайомий з Валерієм Федоровичем і навіть написав скептичний пост про його призначення, за що отримав добру долю критики.

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Минуло пару місяців і я побачив на сторінці ГШ повідомлення, яке було не дуже вдалим для країни. Я написав коментар і тегнув особисту сторінку Залужного. Він відреагував і сказав, що готовий вислухати всі пропозиції.

Перша зустріч з Головнокомандувачем тривала близько двох годин, він підтвердив всі мої прогнози з приводу війни й з яких напрямків буде наступ, запропонувавши після цієї розмови створити експертні ради, в яких люди будуть робити роботу, а не язиками триндіти.

За 3 місяці були розблоковані всі програми, все запустилось в роботу. Ми всі видохнули та почали працювати, бо побачили, що з'явилась людина, якій не байдуже, у якої за це все неподобство болить.

Я досі виконую всі доручення Головнокомандувача і радий служити під його керівництвом. Я вважаю, що якби не він, ми б вже давно програли.

Чому я це пишу? Все дуже просто. Я ненавиджу, коли намагаються накинути лайно на військових та командувачів. Особливо, якщо хтось у комусь відчуває конкуренцію.

Я весь цей час мовчав, бо думав, що хтось прийде в себе і це більше не повториться, але марно. Ворог відійшов тільки пару тижнів тому від Києва і ви вирішили грати в політику. Ви у своєму розумі? Ви усвідомлюєте наслідки? Тут немає ворогів, всі повинні рухатись єдиним фронтом.

Якось навіть дико, що я це пишу, мені здається, це повинно бути за замовчанням. Всі прекрасно розуміють в чий бік всі ці меседжі.

Припиніть шукати крайніх та спробувати перекласти провину, бо наслідки будуть дуже погані. Не треба робити спільні фото, а потім всім казати, що все буде добре, а після цього відвертатись та плювати в спину тим, хто вас захищає.

Молодший лейтенант Кабакаєв С.В.