Эскортницы из Херсона работали на СБУ, а украинцы получают помощь от сатанистов: российские фейки за 15 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому подготовили вам очередную подборку русских фейков.

Сегодня российское информационное поле реагирует на затопление ракетного крейсера "Москва". Господствующие нарративы консолидируются вокруг идей "полной войны", будто происходящее уже более двух месяцев это не война. Уничтожение их корабля, который обстреливал украинские города, это слишком, а вот то, что делает Россия в Украине - это для них абсолютно нормально. Давление растет для поднятия общественной поддержки будущей мобилизации, поскольку россияне сейчас не слишком спешат мобилизоваться. Пропаганда России прямо угрожает Швеции и Финляндии, предупреждая, что присоединение к НАТО только ухудшит их безопасность. Оксана Марченко, жена захваченного кремлевского агента Медведчука, обвинила Украину в пытках и незаконном аресте ее мужа, забывая, что тот был арестован еще перед войной и скрылся.

Видео дня

Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

США разрабатывали антироссийское биологическое оружие в Украине

Украиной руководят с Запада

Россия не совершает военные преступления

Мир игнорирует военные преступления ВСУ

Украинские беженцы массово совершают преступления и приносят болезни

Санкции против России уничтожают Европу

В мире царит русофобия

ФЭЙК: Эскортницы из Херсона работали на украинские спецслужбы и планировали террористические атаки

Источник:

Опровержение:

Пропаганда России десятилетиями пыталась унизить и разделить Украину. Если верить россияне, украинцы жадны, трусливы, некультурны и глупы, поэтому для них было бы лучше, если бы ими руководили умные и благородные россияне, потому что украинцы только и умеют, что работать в поле и не способны управлять собственной страной.

Частью этого нарратива есть идея о том, что большинство украинских женщин являются проститутками, которые с удовольствием продадут кому-либо свои тела за деньги, особенно за доллары. Это должно усиливать идею об Украине как нации предателей, готовых при первой возможности продаться тому, кто больше заплатит.

Теперь российская пропаганда комбинирует этот нарратив с нарративом о том, что украинцы совершают военные преступления. Два зайца одним камнем. Но главная проблема - это то, что документы, которые россияне представляют как "доказательство", написаны на русском. Они часто совершают такую ошибку, когда подделывают украинские документы. Также, в опросниках нет никаких упоминаний о войне, диверсиях и вообще Украине.

ФЕЙК: Украинцы получат помощь от сатанистов, а значит, украинцы - это и есть сатанисты

Источник:

Опровержение:

Хороший способ показать целый народ воплощением зла – просто нужно обвинить их всех в том, что они служат сатане. Должен сработать!

Рассказывая о том, что украинцы поклоняются дьяволу, российская пропаганда создает иллюзию, что любые преступления против украинцев оправданы как прошлые, так и будущие. В конце концов, что может быть хуже сатаны?

Только украинцы не сатанисты. Даже сатанинский храм, который действительно помогает украинским беженцам, не сатанистский. Никто в этой истории не сатанист.

Сатанинский Храм является неатеистической религиозной организацией, которая, используя сатанинскую символику, юмор и сатиру, продвигает права человека, эгалитаризм, социальную справедливость, разделение церкви и государства, доброжелательность и эмпатию ко всем людям. Они не верят в сатану и не поклоняются ему.

В каком-то смысле это иронично. Пропаганда России точно должна понять, что неправа, если и католическая церковь, и сатанинский храм говорят тебе, что пора остановиться.

ФЭЙК: Уничтожение националистических батальонов является главной целью войны

Источник:

Опровержение:

Посмотрим на то, как изменялись целые России за последние два месяца:

Мы не собираемся нападать, мы хотим провести военные учения

Мы хотим заменить правительство и денацифицировать Украину

Мы хотим демилитаризировать Украину и обеспечить ее нейтральный статус

Мы хотим освободить Донбасс и защитить его население от геноцида

Мы хотим уничтожить "националистические батальоны"

Что дальше?

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

· Офис Президента Украины

· Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

· Главнокомандующий ВС Украины

· Кабинет Министров Украины

· Министерство обороны Украины

· Главное управление разведки Министерства обороны Украины

· Служба Безопасности Украины

· Министерство внутренних дел

· Национальная полиция Украины

· Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

· Государственная пограничная служба Украины

· Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

· Центр противодействия дезинформации

· Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

· Сухопутные войска ВС Украины

· Военно-морские силы ВСУ

· Территориальная оборона ВСУ

· Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

· Министерство инфраструктуры Украины

· Укрзализныця

· Украеродвижение

· Укравтодор

· Международный аэропорт "Борисполь "

· Администрация морских портов Украины

· Международный аэропорт "Львов"

· Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!