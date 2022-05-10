'Еще захватили Марс': Гайдай ответил на ложь России об успехах оккупантов на Луганщине

В Министерстве обороны страны-агрессора Российской Федерации поспешили похвастаться, что оккупанты якобы вышли на границы Луганской области. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ответил на ложь захватчиков, саркастично отметив, что они еще и Марс захватили.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Так, в России заявили, что рашисты якобы уже даже "зачистку" Попасной завершили.

Гайдай же отметил, что оккупанты, как обычно, соврали, и побед у них нет.

"Росминистерство убийц снова отчиталось. На этот раз в своих фантазиях они вышли на админграницу Луганской области возле Попасной. А еще полетели на Марс и захватили его. Побед нет, а из зомбоящика надо что-то рассказывать своим зомби-гражданам, так что воображение становится в помощь", - подчеркнул он.

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Глава Луганской ОВА уточнил, что украинские защитники отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона на этом направлении крепкая, и прорывов нет.

Отметим, что на 76-е сутки полномасштабной войны против Украины войска России сосредоточились на атаках в восточной операционной зоне, Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Наземные вражеские подразделения усиливают авиационные группировки, которые продолжают бомбить города и села.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты организовали понтонную переправу через реку Северский Донец. Если рашистам удастся захватить "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут – доставка гуманитарной помощи и эвакуация луганчан станет невозможной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске на Луганщине. Из-за попадания вражеских снарядов загорелись производственные мощности.