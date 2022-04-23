Еще одну партию помощи передали переселенцам из Мариуполя – Фонд Рината Ахметова

Тысячи мариупольцев были эвакуированы в Запорожье с начала полномасштабной войны.

Именно для них Фонд Рината Ахметова систематически доставляет в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье гуманитарную помощь. В этот раз это более 1,2 тыс. продуктовых наборов.

В целом Фонд Рината Ахметова уже направил в центр более 12 тысяч наборов с продуктами питания для мариупольцев.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.