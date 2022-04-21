'Еще одно доказательство для Гааги': оккупанты показали, как уничтожают жилые дома в Мариуполе. Видео

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей Мариуполя из тяжелого вооружения. При этом свои военные преступления захватчики снимают на видео.

На одном из таких видео оккупанты рассекают на танке с буквой Z и стреляют по жилым домам. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что уровень цинизма и бесчеловечности россиян подтверждается тем, что они гордятся убийствами мирных жителей Мариуполя. В то же время в мэрии отметили, что эти видео пригодятся, когда путинские захватчики предстанут перед судом в Гааге.

Видео дня

"Российские военные не скрывают своих преступлений. Они открыто показывают, как производят обстрел жилых домов в городе. Они даже гордятся тем, что убивают мирных жителей Мариуполя. Это еще одно доказательство для суда в Гааге. Каждый российский оккупант понесет наказание за свои действия", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о гуманитарной катастрофе в Мариуполе. По словам главы государства, ситуация в городе больше похожа не на войну, а на террористическую операцию со стороны РФ.

Ранее Зеленский заявил, что десятки тысяч человек были убиты Россией в украинском городе Мариуполь. Город находится в блокаде еще с 1 марта и все это время нещадно обстреливается изо всего, что есть на вооружении армии российских оккупантов.