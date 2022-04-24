Еще одна партия продуктов отправилась в Киев, – Фонд Рината Ахметова

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 31 тысячи наборов выживания.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.