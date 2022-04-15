'Еще есть выход': в Минобороны Украины потроллили Черноморский флот оккупантов

Министерство обороны Украины потроллило Черноморский флот Российской Федерации. Оно напомнило командованию ЧФ об "альтернативном" выходе для военных кораблей.

Соответствующий твит появился на странице министерства 15 апреля. Через несколько часов сообщение набрало более 3,8 тысяч репостов и сотни комментариев.

"Министерство обороны Украины напоминает ВМС России, что Черноморские проливы закрыты только для входа. Часть вашего флота, которая остается на плаву, по-прежнему имеет выход", – говорится в публикации.

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Комментаторы с юмором отнеслись к написанному и отправили много мемов в ответ на сообщение Минобороны. Так один из них прислал фотографию моря с надписью: "Русский крейсер "Москва".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вместе с вражеским флагманом украинские военные уничтожили 16 крылатых ракет.