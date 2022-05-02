Ермак рассказал о переменах в отношениях Украины и США: победа будет нашей, и она будет общей

Вера США в победу Украины играет очень важную роль в противостоянии со страной-агрессором Россией. Украинский народ сейчас борется не только за свою страну, но и за мировую демократию.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Накануне он дал интервью для CNN с Фаридом Закарией.

"Говорили о войне с Россией, помощи США и общей победе", – сказал Ермак.

Глава ОПУ в эфире CNN рассказал о ситуации на фронте, а также о героической обороне Мариуполя. Он выразил убеждение, что "победа будет нашей, и она будет общей".

"Мы боремся не только за Украину. Мы отстаиваем демократию в мире, потому что то, что произошло у нас, может произойти в других странах", – сказал Ермак.

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Комментируя решение США об увеличении помощи Украине, председатель ОПУ отметил, что такая поддержка очень важна для нас.

"Это очень серьезный аргумент в пользу нашей победы. Это значит, что США верят в нее", – сказал украинский чиновник.

Он отметил, что уровень отношений Украины и США серьезно изменился, и теперь его можно назвать "равным партнерством".

Говоря в интервью о переговорах с РФ, Ермак отметил, "наша цель – деоккупация".

"Для нас самое важное – наши независимость, суверенитет и территориальная целостность. Они не могут быть предметом никаких переговоров", – подчеркнул глава ОПУ.

Он также добавил, что украинские власти будут находиться в Киеве "до победы".

"Я верю, что она скоро", – резюмировал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы Запад признал Россию страной-спонсором терроризма. Такое решение уже рассматривают на самом высоком уровне в США.