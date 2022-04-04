Епифаний заявил, что глава РПЦ Кирилл встал на сторону антихриста: призываю, откройте глаза

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви Епифаний глубоко осудил массовые убийства российскими оккупантами мирного населения городов на Киевщине и других регионах страны. Он назвал это признаком геноцида, который засвидетельствовал, что тиран РФ, поддерживающий его народ и войско пришли на нашу землю, чтобы "освободить" ее от украинцев.

Преступную идеологию "русского мира" священнослужитель сравнил с идеологией нацизма, сотворцом и проводником которой в РФ является глава Московской патриархии Кирилл Гундяев. На своей странице в Facebook глава ПЦУ призвал тех, кто встал на сторону этого антихриста, открыть глаза и не быть соучастниками преступлений.

"В освобожденных городах и селах северной Киевщины – в Ирпене, Буче, Гостомеле и других, еще недавно цветущих и уютных уголках нашего края, найдены тела многочисленных жертв российского насилия. Убитые мирные жители лежат у своих домов и в братских могилах. Мужчины, женщины, дети. Те, кто пытался спастись бегством и кто оставался в своих домах. Сотни, а возможно даже тысячи невинных за несколько недель российской оккупации были замучены. К этому не могла побуждать ни одна военная необходимость, ведь мирные жители не представляли угрозы оккупантам", – подчеркнул Епифаний.

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Он отметил, что россияне продолжают то дьявольское дело, которое совершали войска царя Петра, которые вырезали и сожгли Батурин. Они делают то же, что российско-большевистские банды, пролившие реки крови во время так называемого "красного террора". Российские захватчики, добавил митрополит, являются продолжателями преступлений Сталина, репрессий и Голодомора-геноцида, "спланированных в кроваво-красном Кремле для уничтожения украинского народа".

"Поэтому от имени миллионов наших верных, страждущего народа, изнасилованных, замученных, расстрелянных российскими захватчиками, кровь которых взывает к небу, мы снова и снова возносим голос, обращаясь к международному сообществу: сделайте немедленно все, чтобы остановить и наказать тирана и государство, которое стало в его руках орудием геноцида украинского народа. Вы имеете силу, оружие, моральную обязанность сделать это, помочь нам защититься – и защитить вас! Защитить саму человечность!" – призвал Епифаний.

Также он обратился к тем, кто до сих пор, к сожалению, не понял правды или не хочет понять ее относительно "русского мира". Глава ПЦУ заявил, что именно российский патриарх Кирилл Гундяев вместе со своими приспешниками не только всячески разжигал очаг преступной идеологии РФ, но и открыто, "от имени Бога и Церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело".

"Осудить эти преступления, осудить нарушение законов человеческих и Божьих – не просто право, но и моральный долг всякого человека, а особенно – православных христиан... Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал. Призываю тех, кто еще до сих пор имеет его за своего пастыря – откройте глаза, посмотрите на ядовитые плоды его учения, отдалитесь от беззаконного, не будьте дальше его соучастниками!" – добавил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, на четвертый день после вторжения РФ в Украину митрополит Епифаний призвал главу РПЦ Кирилла забрать тела ликвидированных в Украине оккупантов. Тогда украинский священнослужитель просил российского патриарха проявить милосердие хотя бы своим согражданам и пастве.

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