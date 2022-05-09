Елена Зеленская побывала в Ужгороде: город цветущих сакур стал крупнейшим хабом для украинских беженцев. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская отчиталась о своем визите в город Ужгород в Закарпатской области. Там она побывала в хабе для беженцев и в больнице, где проходят лечение украинские военные.

На своей странице в Facebook она опубликовала фотографии и рассказала подробности визита. В Ужгороде Зеленская также встретилась с первой леди США Джилл Байден.

По словам супруги украинского президента, в городе невероятно цветут сакуры, но вместо туристов в архитектурной памятке 18 века "Совиное гнездо" – самый большой в Закарпатье хаб для приема беженцев.

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Она поблагодарила волонтеров и власти города за организацию приема беженцев – сейчас в Ужгороде находятся 60 тысяч переселенцев, 44% – женщины, 34% – дети.

"Здесь и накормят, и окажут психологическую помощь. Подыщут все: от детской коляски и одежды – до необходимых медикаментов и жилья. И все это – 30 волонтеров, которые дежурят круглосуточно. Именно из "Совьего гнезда" самые необходимые вещи – продукты и питьевая вода – ежедневно разъезжаются по 30 центрам размещения беженцев", – написала она.

Кроме того она побывала в больнице имени Новака. Там находятся 32 украинских раненых воина.

"Мне лично удалось поблагодарить их за каждый день нашей безопасности. И знаете, что я услышала? "Не за что". Эти мужественные мужчины даже не считают себя героями. Говорят, это – их работа", – отметила Зеленская.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга президента Елена Зеленская впервые с начала полномасштабного вторжения России показала себя публике. Она поделилась новыми фотоснимками. Кадры были сняты во время видеоконференции с коллегами жены украинского лидера.