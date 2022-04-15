Эксперты отследили вероятное место, где "Москва" была подбита ракетами "Нептун"
Российский крейсер "Москва", по которому ударили ракетами "Нептун" Вооруженные силы Украины, попал на спутниковые снимки. Корабль, который позже пошел ко дну, запечатлели в тот момент, когда он горел.
Таким образом удалось выяснить, где, вероятно, находился крейсер, когда его подбили ВСУ. Он был восточнее острова Змеиный в 80 морских милях от Одессы и 50 морских милях от украинского побережья, передает Naval News.
Точные координаты – 45°10'43,39″ с.ш., 30°55'30,54″ в.д. Эти данные о местонахождении "Москвы" также согласовываются со спутниковыми снимками корабля за 12 апреля – за сутки он переместился на совсем небольшое расстояние.
Анализ целого ряда спутников с инфракрасным фильтром показал, что взрыв на корабле произошел в 18:52 (по киевскому времени) 13 апреля.
Отмечается, что в этот момент рядом с крейсером "Москва" находились и другие корабли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.
Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.
Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.
Вечером 14 апреля стало известно, что "Москва" догорает в Черном море. Флагман Черноморского флота РФ безуспешно боролся с огнем, направляясь в Севастополь.
Чуть позже крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование страны-агрессора.