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Эксперты отследили вероятное место, где "Москва" была подбита ракетами "Нептун"

София Закревская
Война в Украине 2022
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Эксперты отследили вероятное место, где 'Москва' была подбита ракетами 'Нептун'

Российский крейсер "Москва", по которому ударили ракетами "Нептун" Вооруженные силы Украины, попал на спутниковые снимки. Корабль, который позже пошел ко дну, запечатлели в тот момент, когда он горел.

Таким образом удалось выяснить, где, вероятно, находился крейсер, когда его подбили ВСУ. Он был восточнее острова Змеиный в 80 морских милях от Одессы и 50 морских милях от украинского побережья, передает Naval News.

Место расположения крейсера РФ в момент пожара на судне.

Точные координаты – 45°10'43,39″ с.ш., 30°55'30,54″ в.д. Эти данные о местонахождении "Москвы" также согласовываются со спутниковыми снимками корабля за 12 апреля – за сутки он переместился на совсем небольшое расстояние.

Видео дня
Место, где ВСУ подбили "Москву".

Анализ целого ряда спутников с инфракрасным фильтром показал, что взрыв на корабле произошел в 18:52 (по киевскому времени) 13 апреля.

Отмечается, что в этот момент рядом с крейсером "Москва" находились и другие корабли.

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